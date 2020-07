Dierenactivisten kleuren water Londense fonteinen rood ttr

11 juli 2020

18u56

Bron: anp 2 Demonstranten hebben vandaag het water van twee fonteinen op het Trafalgar Square in Londen rood gekleurd. Ze protesteerden tegen het fokken van dieren.

Enkele tientallen activisten van de beweging Animal Rebellion hielden borden omhoog met teksten als 'de regering heeft bloed aan haar handen'. Een enkeling stond tot zijn knieën in het rode water. "We zijn hier vandaag om te eisen dat de regering toekomstige pandemieën voorkomt door het beëindigen van de veehouderij en de overgang maakt naar een plantaardig voedselsysteem", aldus de groep in een verklaring.

De politie zei later dat zij twee actievoerders heeft gearresteerd op verdenking van het veroorzaken van criminele schade.