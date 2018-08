Dieren op verpakking na 116 jaar ‘vrijgelaten’ na druk van dierenrechtenorganisatie LVA

23 augustus 2018

05u40

Bron: AD 0 De Afrikaanse dieren op de dozen van Nabisco’s crackertjes Animal Crackers worden vrijgelaten: in plaats van in circuskooien te worden afgebeeld, zijn de dieren nu in het wild te zien.

Animal Crackers, gemaakt door Nabisco, moeten met hun tijd mee, zegt een woordvoerder van het bedrijf. "Om het merk relevant te maken voor de toekomst, vonden we dat de tijd gekomen is voor een evolutie van ons ontwerp, die nu de dieren in hun natuurlijke habitat laat zien".

Dierenrechtenorganisatie PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) had gevraagd om een ander ontwerp. De organisatie is fel tegen op het gebruik van dieren in circusacts. Volgens PETA duidt de beslissing van Nabisco op een cultuurverschuiving. "Waar we ook kijken, we zien overal bewijs dat mensen compassie voor dieren omarmen als nooit tevoren".

Nabisco yields to PETA’s request, takes animals out of their cages — ON BOXES OF ANIMAL CRACKERS. pic.twitter.com/gBXpBG3eeC Darren Rovell(@ darrenrovell) link