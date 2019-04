Diepste zwembad ter wereld opent binnenkort in Polen: duiken tot 45 meter diep TVC

05 april 2019

11u26

Bron: CNN 10 In de Poolse stad Mszczonów, ongeveer 18 kilometer van Warschau, wordt momenteel een zwembad gebouwd dat 45 meter diep is. ‘Deepspot’ zal het diepste binnenzwembad in de wereld worden. Althans voor even, want volgend jaar opent een nog dieper zwembad in het Verenigd Koninkrijk.

‘Deepspot’, dat zo diep is als een appartementsgebouw met vijftien verdiepingen, zal voorzien zijn van een speciaal ontworpen filtersysteem dat het water in het zwembad kristalhelder zal houden. Het water zal iets warmer zijn dan gebruikelijk is in een normaal zwembad. Hierdoor hoeven freedivers geen wetsuit aan te doen.

Tunnels

Het zwembad zal heel het jaar zeven dagen per week open zijn. En de echte gepassioneerde duikers kunnen zelfs ’s nachts gaan oefenen in het zwembad, omdat het 24 uur op 24 uur open zal zijn. Diegenen die liever droog blijven, kunnen in onderwatertunnels naar de duikers kijken. Er zullen ook een hotel, conferentie- en trainingszalen zijn die uitkijken op het zwembad.

Wereldrecord

Zodra ‘Deepspot’ in de herfst van dit jaar zal opengaan, zal het het Italiaanse zwembad ‘Y-40 Deep Joy’ met een diepte van 42,15 meter van de troon stoten. Maar niet voor lang: het zwembad ‘The Blue Abyss’ in het Verenigd Koningrijk zal 50 meter diep zijn en opent in 2020 de deuren.

The world’s deepest #pool will soon open in #Poland, and it’s freakish https://t.co/z5B6YmjwaK pic.twitter.com/tIHTsMyS7q A Travel Companion(@ aTravelCompanio) link