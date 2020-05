Diensthoofd chirurgie ontslagen na verjaardagsfeestje met minister en twintigtal gasten in Sarajevo mvdb

06 mei 2020

11u00 2 BOSNIË Beelden van een verjaardagsfeestje met zo’n twintig aanwezigen doen een bekende Bosnische arts de das om. Dokter Jusuf Sabanovic, diensthoofd chirurgie van een ziekenhuis in hoofdstad Sarajevo, is door de directie ontslagen. Ook een minister behoorde tot het gezelschap.

De politie legde het feestje in een chique restaurant in Sarajevo maandagavond stil. De gasten verraadden zichzelf: livebeelden waarop te zien was hoe het twintigtal in opperbeste sfeer rond een tafel zaten, verschenen op sociale media. De werkgever van dokter Sabanovic heeft hem met directe ingang ontslagen. “De regels gelden voor iedereen en iedereen moet ze respecteren”, luidt het in een verklaring van het ziekenhuis. Uit voorzorg moet de chirurg thuis in zelfisolatie.



Naast enkele bekende zangers was ook de Bosnische minister van Buitenlandse Handel aanwezig. Deze Stasa Kosarac heeft zich in een Facebookbericht verontschuldigd voor zijn “onbezonnen gedrag.” Hij voegde eraan toe de boete voor de niet-naleving van de quarantainemaatregelen meteen te betalen. Deze variëren van 500 tot 1.500 Bosnische mark (255 tot 767 euro). Of daarmee de kous af is, valt te betwijfelen. Partijgenoot Milorad Dodik, die namens de Bosnische-Serviërs in het Bosnische presidentschap zetelt, meent dat Kosarac “het einde van zijn politieke carrière heeft getekend”.

Het feestje breekt nóg een aanwezige erg zuur op. Nihad Fejzic is decaan van de faculteit diergeneeskunde aan de universiteit Sarajevo en moet opstappen uit een raad van wetenschappers die zich buigt over de ontwikkeling van het coronavirus in Bosnië.

Covid-19 kostte in de Balkanstaat tot nu toe het leven aan bijna tachtig mensen. Tot nu raakten 2.000 mensen besmet. Relatief weinig gevallen, net als in andere landen in het zuidoosten van Europa. Het land riep midden maart de noodtoestand uit, waarbij onder meer restaurants moesten sluiten en bijeenkomsten verboden zijn.

