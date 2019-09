Dief stelt vrouw voor onmogelijke keuze: verkrachting, incest of dood mvdb

23 september 2019

15u07

Bron: NY Daily News - New York Post 0 De politie in New York heeft een man opgepakt wegens verkrachting van een vrouw. De man wist het huis binnen te dringen door zich voor te doen als bouwvakker en gaf de vrouw vervolgens drie vreselijke opties: verkrachting, moord of seks met haar zoon.

Volgens de aanklager in New York werden de vrouw en haar 25-jarige zoon vorige maandagavond in stadsdeel Queens eerst vastgebonden, terwijl Joshua Henderson (33) achter de juwelen en het geld van de vrouw aan ging. Vervolgens stelde hij haar voor de onmogelijke keuze en verkrachtte haar daarop alsnog.

Henderson werd donderdag voorgeleid en wordt vastgehouden zonder de mogelijkheid om op borgtocht vrij te komen. Volgens de politie was de man uit Brooklyn nog maar kort op vrije voeten, na een celstraf van 9 jaar wegens diverse inbraken. Na zijn vrijlating zou hij al twee keer opnieuw in de fout zijn gegaan. Volgens de New York Daily News droeg hij een elektronische enkelband op het moment van de verkrachting.

De vrouw van de verdachte gelooft echter heilig in de onschuld van haar man en verzekerde tegenover de krant dat dna-onderzoek hem zal vrijpleiten. Indien hij schuldig wordt bevonden door de rechtbank, riskeert Henderson 25 jaar cel.