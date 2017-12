Dief steelt auto met 2-jarig jongetje op de achterbank Redactie

12u07

Illustratiebeeld. Een 33-jarige vrouw uit het Nederlandse Heiloo zag gistermiddag een dief er met haar auto én tweejarig zoontje vandoor gaan. De politie spreekt van een "bizarre diefstal".

De moeder liet haar auto met draaiende motor rond 17.10 uur voor een woning in Heiloo staan. Ze glipte even naar binnen om haar dochtertje op te halen die daar op bezoek was geweest. Haar zoontje bleef in het kinderzitje achter. In de korte tijd dat de vrouw naar binnen liep, werd haar auto gestolen door een nog onbekende dief.

Volgens de politie kreeg de dief vermoedelijk pas na het wegrijden in de gaten dat er een kind in de auto zat. Hij parkeerde de auto verderop en ging ervandoor.

Groot alarm

Na de melding van de moeder werd direct groot alarm geslagen. Omliggende politie-eenheden werden ingeschakeld en overal werd uitgekeken naar de auto met het jongetje. Ook werd er een Burgernetmelding uitgegeven.

Omstreeks 17.30 uur, twintig minuten na de diefstal, vond een voorbijganger de auto met kind terug. Het jongetje verkeert in goede gezondheid.

De politie stelt een onderzoek in naar de diefstal.