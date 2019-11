Dief steelt auto en ontdekt even later dat er baby in zit HR

07 november 2019

14u35

Bron: Belga 0 Buitenland Een dief heeft in Tsjechië een auto gestolen waar een baby van zes maanden in zat. De dief ontdekte het kindje pas kilometer verderop. Hij liet het daar achter op een parkeerplaats.

Het meisje werd door een voorbijganger ontdekt en ongedeerd aan haar moeder teruggegeven. De 41-jarige moeder had de auto met draaiende motor en met het kind slapend op de achterbank voor de deur van een school in Praag geparkeerd om een ander kind op te halen. In de luttele minuten die ze daarvoor nodig had, ging de dief er met de auto vandoor. Het voertuig is later beschadigd teruggevonden. De dief is nog spoorloos.