Dief overvalt op spectaculaire wijze juwelierszaak en steelt meer dan tweeduizend ringen IB

14u24

Bron: stuff.co.nz 1 rv Juwelier Mehmet Bayram in zijn zaak in Christchurch. Gisteren namen dieven zo'n tweeduizend ringen mee. Een dief heeft in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch voor tweehonderdduizend dollar (zo'n 115,567 euro) aan juwelen buitgemaakt nadat hij via het dak van een naburige winkel in een juwelierszaak binnenbrak. Zo’n tweeduizend ringen, met een waarde tussen de vijftig en tweehonderd dollar per stuk, zijn spoorloos verdwenen.

Juwelier La Bu in Christchurch specialiseert zich in Turks en Midden-Oosters design. De winkel ligt in het shoppingcomplex The Tannery, dat een eindje buiten het centrum ligt. Zondagmorgen lokale tijd werd de zaak het slachtoffer van een spectaculaire inbraak.

De dief of dieven – de politie heeft nog geen idee wie er achter de overval zit - maakten een gat in het dak van een buurwinkel om het complex binnen te komen. Daarna braken ze door het plafond heen om uiteindelijk een gat in de gedeelde muur met juwelier La Bu te slaan. Door dat gat kwamen ze uiteindelijk de winkel binnen, waarna ze erin slaagden om verschillende kluizen te openen waar ringen, diamanten en ook cash opgeborgen zaten.

Unieke stukken

Eigenaar Mehmet Bayram merkte zondag meteen dat er iets aan de hand was: overal op de vloer lagen kussens verspreid. “Meteen zag ik dat iemand de winkel bezocht had”, zegt hij. Onder de gestolen juwelen waren ook unieke stukken die zijn neef in Turkije gemaakt had. “Er is geen markt voor mijn juwelen hier. Wie kan ze verkopen? Ze zijn allemaal uniek”, zegt hij.

De politie gaat ervan uit dat de criminelen goed wisten wat ze deden en perfect op de hoogte waren van de situatie in de winkel. “Als je kijkt hoe ze binnen gekomen zijn, dan moeten ze een goede kennis gehad hebben van de het grondplan van de winkel en het shoppingcomplex: ze zijn binnen gekomen op een plek waar geen veiligheidscamera’s waren.” Ook Bayram gaat ervan uit dat de dieven zijn winkel kenden en er al eerder binnen zijn geweest.

De man laat zich echter niet kisten door de grote overval. “Ik ben 33 jaar juwelier geweest. Ik weet dat het veel geld is, maar het gaat me niet om het geld: ik houd van mijn werk.”