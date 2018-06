Dief laadt winkelkar voor 1.093,59 euro vol in Albert Heijn… en rekent één flesje cola aan bij zelfscan



avh

25 juni 2018

00u06

Bron: Telegraaf 0 De politie van Den Haag heeft een dief bij de kraag gevat die in de Albert Heijn met een volle kar probeerde buiten te rijden. De man had er niet beter op gevonden om maar één flesje cola aan te rekenen bij de zelfscan. “Dat valt natuurlijk op.”

De dief had duidelijk een uitgebreid diner gepland, want hij had zijn winkelkar volgeladen met luxeproducten. Een halve kilo kalfsoester (25,50 euro), zes flessen Lanson Brut-champagne (179,94 euro), ossenhaas, garnalen en tal van andere producten waren samen goed voor een rekening van 1.093,59 euro. Maar aan de zelfscan rekende hij één flesje cola aan.

Met een uitpuilende kar probeerde de man vervolgens de winkel te verlaten, maar door de erg magere rekening had het personeel hem snel in de smiezen. “Dat valt natuurlijk op”, zegt een justitieofficier van Den Haag.

Morgen buigt een rechter zich over de zaak.

Met zó’n volle kar langs de zelfscankassa en maar één blikje cola afrekenen, dat valt natuurlijk op. Verdachte zal morgen worden voorgeleid bij de rechter-commissaris. pic.twitter.com/oemkJ5fDIj persOvJ Den Haag(@ persOVJ_DenHaag) link

Misbruik van zelfscan

Omdat er vaak misbruik wordt gemaakt van de zelfscan, hebben winkelketens verschillende algoritmes ontwikkeld die dieven moeten helpen vatten. Dat berichtte NRC onlangs. Wie bijvoorbeeld lang in de winkel rondloopt, maar weinig afrekent, wordt door het algoritme als verdacht gemarkeerd.