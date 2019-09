Didier Reynders wordt Europees Commissaris van Justitie Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maakt team bekend TT

10 september 2019

11u55 2 Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders (MR) wordt in de nieuwe Europese Commissie bevoegd voor Justitie. Dat heeft de nieuwe voorzitter van de Commissie, de Duitse Ursula von der Leyen, dinsdag bekendgemaakt.

Als Europees commissaris voor Justitie wordt Reynders ook bevoegd voor de rechtsstaat. In het licht van de lopende procedures tegen Polen en Hongarije krijgt Reynders daarmee een aanzienlijke verantwoordelijkheid. De voorbije jaren toerde Reynders als minister al Europa rond met zijn voorstel om een mechanisme in te voeren dat de naleving van de principes van de rechtsstaat in alle Europese lidstaten periodiek tegen het licht houdt.

Eerder werd de naam van Reynders genoemd als Europees Commissaris van Begroting, maar het werd dus Justitie. Reynders neemt die bevoegdheid over van de Tsjechische Věra Jourová, die onder vorig Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker bevoegd was.

Acht vicevoorzitters

Von der Leyen kondigde ook aan dat de Nederlander Frans Timmermans direct onder haar eerste vicevoorzitter wordt. Hij krijgt de portefeuille rond Klimaat en ‘Green Deal’ en moet zo alles wat te maken heeft met klimaatbeleid en duurzaamheid overzien.

De Deense Margrethe Vestager krijgt als de andere eerste vicevoorzitter de verantwoordelijkheid voor alles wat met digitale zaken te maken heeft, zoals het beleid voor e-commerce. Ook wordt ze bevoegd voor Concurrentie.

Von der Leyen stelde nog meer vicevoorzitters aan, zoals de Spaanse buitenlandchef Josep Borrell en de Let Valdis Dombrovskis. In totaal zijn er acht vicevoorzitters, waarvan drie ‘uitvoerende vicevoorzitters’, de belangrijkste posten na de Commissievoorzitter zelf. Dat zijn Timmermans, Vestager en Dombrovskis.

De belangrijke post van Handel gaat naar Ierland met Phil Hogan. Hij zal een eventueel nieuw handelsakkoord met de Britten moeten onderhandelen na de brexit.

Commissaris van ‘Europese manier van leven beschermen’

Een opvallende functie: voormalig Commissievoorzitter Margaritis Schinas (Griekenland) krijgt de bevoegdheid ‘De Europese manier van leven beschermen’.

Elke lidstaat vaardigt één Commissaris af, zodat er 27 in totaal zijn. De Britten hebben omwille van de brexit geen nieuwe Commissaris aangeduid. De ploeg telt tien sociaaldemocraten, negen christendemocraten, zes liberalen, een conservatief en een groene. Op een na is de helft vrouw. Jongste wordt de Litouwer Virginijus Sinkevičius, die 28 jaar oud is. Hij krijgt als enige groene de bevoegdheid Milieu en Oceanen.

De kandidaten worden nog ondervraagd door het Europees Parlement. Als ze dat doorstaan, kunnen ze op 1 november aan de slag.