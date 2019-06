Didier Reynders weet vanavond (of morgen) of hij topman van de Raad van Europa wordt

tvc

26 juni 2019

08u41

Bron: Belga

0

In Straatsburg kunnen de leden van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa tussen 10 uur en 19 uur stemmen over wie de nieuwe secretaris-generaal van de organisatie wordt. De Belgische vicepremier Didier Reynders is één van de kandidaten voor de functie. Het resultaat zou rond 20 uur bekend moeten zijn.