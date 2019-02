Didier Reynders: “We zijn nog lang niet klaar met IS” LH

15 februari 2019

18u03

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben vandaag in München aan hun voornaamste bondgenoten van de coalitie tegen IS (Islamitische Staat) bevestigd dat ze hun troepen op de grond op vrij korte termijn zullen terugtrekken. Het gaat over “weken eerder dan over maanden”, preciseerde de Belgische minister van Defensie en Buitenlandse Zaken, Didier Reynders. De tijd dringt om hierop een antwoord te vinden. "We zijn nog lang niet klaar met IS", aldus Reynders.

De ministers van Defensie van de dertien voornaamste leden van de anti-IS-coalitie kwamen vandaag bijeen in de rand van de jaarlijkse veiligheidsconferentie van München. Ze maakten de balans op van de toestand op het terrein. Enerzijds is “enorme vooruitgang” geboekt in Irak, waar de politieke stabilisering gepaard gaat met een heropbouw van het land, anderzijds is de situatie in Syrië chaotischer en kan daar enkel humanitaire hulp verleend worden zonder dat er politieke vooruitgang is.

Dat IS teruggedreven is in Irak en Syrië, “is een echt succes voor de coalitie”, benadrukte Reynders. Maar daardoor schakelt de jihadistische groep “op een andere vorm van terrorisme” over. Verwante terreurgroepen in andere landen zijn ook een kopzorg. De minister herinnerde voorts aan de kwestie van de terugkeer van Syriëstrijders en merkte op dat IS nog steeds rekruteert.

Welk antwoord de kern van de anti-IS-coalitie op de Amerikaanse terugtrekking moet geven, is nog onduidelijk. Het zou volgens Reynders de bedoeling zijn de troepen van de internationale coalitie te behouden, met name “de brede basis, de sterke samenhang en de efficiëntie op het terrein.”