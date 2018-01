Dichtstbevolkte land van Europa breidt uit en 'steelt' daarvoor vijftien hectare zee FT

13u51 2 Valode & Pistre/Bouygues Construction De nieuwe woonwijk van Monaco komt vlak bij het Monte Carlo Casino. Het breidt de dwergstaat uit met 15 hectare. 2,02 vierkante kilometer of, na Vaticaanstad, het op een na kleinste land ter wereld. Haar 30.000 inwoners zitten op elkaar 'geperst', in een gebied niet groter dan Central Park in New York. En dagelijks steken nog eens 40.000 mensen de grens over om er te werken. Monaco wil letterlijk groeien en steelt (opnieuw) een stukje zee.

Het is dan wel een van de kleinste landen ter wereld, maar ook het rijkste. Bijna een derde van haar goed 30.000 inwoners is miljonair. Ze worden naar het vorstendom gelokt door het soepele fiscaal beleid en betalen sinds 1869 geen cent inkomstenbelasting. Niet opvallend dus dat 70 procent van haar inwoners uit het buitenland komt. Slechts 10.000 mogen zich écht Monegask of local noemen. Allen wonen in flats en villa's die neergeplant staan op 2,02 vierkante kilometer. En dus mag Monaco nog een titel bijschrijven op haar palmares: dat van dichtstbevolkte land van Europa. Als sardientjes in een blik dus aan de Franse Rivièra, en dan komen er nog dagelijks Fransen en Italianen bij die er een job uitoefenen.

Monaco lost het plaatsgebrek op door stukjes zee te 'stelen'. Al sinds de negentiende eeuw liet het kunstmatig land opspuiten. Het gaat tot nu toe om 100 hectare extra, goed voor 20 procent van het huidige grondgebied. De komende jaren komt daar nog eens 15 hectare bij. De bouw van dat project is onlangs van start gegaan. De natuurlijke kustlijn wordt zo opnieuw een stukje verschoven.

Valode & Pistre/Bouygues Construction Het stuk dat bijgebouwd wordt in de Middellandse Zee. Het nieuwe landdeel krijgt een gebogen vorm, zodat het de natuurlijke zeestroming geen hinder ondervindt.

De woonwijk die zal verrijzen, krijgt de naam 'Le Portier' en wordt perfect in het kustlandschap geïntegreerd. Zo past het gebied zich aan aan de stroming van het water en krijgt het nieuwe stukje Monaco een gebogen vorm. Maar wat met het leven ín de Middellandse Zee? De belangrijkste spelers die betrokken zijn bij het project, haasten zich om woorden als "milieubescherming" en "duurzaamheid" in de mond te nemen.

Zo werden vóór de bouw al beschermde plantensoorten verplaatst naar nabijgelegen zeereservaten en werden speciale onderzeese schermen geïnstalleerd om de locatie te isoleren en de impact op het milieu te minimaliseren. Ook wordt de waterkwaliteit tijdens de bouw nauwlettend gevolgd door een team van onafhankelijke experten. Om het onvermijdelijke verlies aan natuurlijke habitats te compenseren, creëert men nieuwe, kunstmatige leefomgevingen. Zo wordt er gesproken over verticale 'groencorridors'. Geen enkel ander offshore-uitbreidingsproject ter wereld is zo met het milieu begaan, klinkt het nog. (lees door onder de foto's)

Valode & Pistre/Bouygues Construction Uitzicht van de skyline van Monaco zoals die nu is.

Valode & Pistre/Bouygues Construction Uitzicht van de skyline zoals het in 2025 moet zijn.

Momenteel wordt al slib gebaggerd om de rotsige zeebodem bloot te leggen. Die fundering wordt vervolgens opgevuld met uitgehouwen rotsen zodat een betonnen zeewering ontstaat van achttien holtes, elk 26 meter lang, met een gewicht van 10.000 ton per stuk. Zodra die ringdijk geïnstalleerd is, wordt alles opgevuld met zand, aangevoerd uit Noord-Sicilië.

Jachthaven en promenade

Vervolgens verrijzen de luxewoningen - voor 1.000 inwoners -, een jachthaven, een promenade, openbare voorzieningen, een parkeerplaats en een Japanse tuin. Bovendien is 1 hectare bestemd voor een park. En spreek de Monegasken trouwens niet van een kunstmatig eiland: het landschap zal mediterraans ogen, met hoge dennen en inheemse vegetatie.

In 2025 moet het hele project afgerond zijn. Kostenplaatje: goed 2 miljard euro. Het plan werd eind 2008 al eens op de lange baan geschoven vanwege de mondiale financiële crisis. Als alle huizen en appartementen verkocht zullen worden, brengt dat 3,5 miljard euro in het laatje.

Valode & Pistre/Bouygues Construction De luxueuze flats zullen 400 vierkante meter groot zijn, de villa's 1.000 vierkante meter. Ze bieden plaats aan duizend extra inwoners.