Diana (36) bevalt van dochtertje met hartproblemen en hoort enkele weken later dat ze zelf terminaal is: "Het breekt m’n hart dat ik haar zo snel moet verlaten" IB

25 april 2018

00u35

Bron: New Zealand Herald 2 Vijf weken na de geboorte van Brooklyn werd de 36-jarige Diana Sevealii gediagnosticeerd met baarmoederkanker. De vrouw weigert chemotherapie om nog zoveel mogelijk tijd te kunnen doorbrengen met haar dochtertje, dat prematuur geboren is en een hartoperatie nodig heeft om te overleven. “Het breekt m’n hart dat ik haar zal moeten verlaten, ik heb haar nog maar net.”

Diana Sevealii komt uit Wellington, op het zuidelijkste puntje van het Nieuw-Zeelandse Noordereiland, maar woont nu noodgedwongen in het zo’n achthonderd kilometer noordelijker gelegen Ronald McDonaldhuis van het Starship kinderziekenhuis in Auckland, om bij haar dochtertje te kunnen zijn.

Deze week had Brooklyn een drie uur durende operatie om haar hartklep te herstellen zodat het bloed beter in haar longen kan worden gepompt. Voor ze twee jaar wordt, heeft het meisje ook een openhartoperatie nodig om te kunnen overleven. Het meisje lijdt namelijk ook aan Tetralogie van Fallot, een hartdefect, waarbij vier verschillende hartafwijkingen voorkomen. “Ze is prachtig en lief en pittig, dat heeft ze van mij”, zegt Diana die geen relatie meer heeft met de vader van Brooklyn. “Ze komt van ver en heeft nog wat obstakels voor de boeg, maar ze is zeker een vechtertje.”

Levensgevaar

Brooklyns artsen zeggen dat haar situatie levensbedreigend is, maar intussen is niet alleen haar leven in gevaar, maar ook dat van haar moeder. Diana kreeg last van bloedingen toen ze acht weken zwanger was, maar een uitstrijkje kwam negatief terug: er leek dus niets aan de hand te zijn. Een maand voor Brooklyn ter wereld kwam, liet Diana nog een uitstrijkje nemen en daar waren wel een aantal onregelmatigheden op te zien.

Twee weken geleden kreeg de vrouw terwijl ze haar kind in het ziekenhuis bezocht, het schokkende nieuws dat ze zelf ongeneselijk ziek is en terminale kanker heeft. “Dat was een grote schok. Ze hebben me nog enkele weken gegeven”, zegt ze. “Ik weet dat je elke drie jaar een uitstrijkje moet laten nemen, maar als je in een vergelijkbare situatie zit als ik, dan is het aan te raden om ze vaker te laten nemen en om een second opinion te vragen als je niet zeker bent. Het is waarschijnlijk niet iets dat vrouwen van de Pacifische Eilanden hoog op hun to do-lijstje hebben staan, maar het is belangrijk. Het kan je leven redden.”

Wonder

De vrouw neemt niemand iets kwalijk, maar is wel gefrustreerd over het resultaat van de eerste test. “Ik moet er op de best mogelijke manier mee omgaan voor Brooklyn en mijn familie en dat is door gewoon mijn leven te leven”, zegt ze moedig. Ze heeft intussen veel last van haar rug en heeft ademhalingsproblemen, maar ze kiest er bewust voor om haar klachten met alternatieve geneeskunde te bestrijden. Intussen bidt ze voor een wonder en geniet ze zoveel mogelijk van alle ‘gewone’ momentjes. “Ik wil Brooklyn zoveel knuffels geven als ik wil en haar vieze luier nog zo vaak verschonen als ik kan: dit is familietijd.”

Het moeilijkste vindt Diana, die voor haar ziekte als receptioniste werkte, nog dat ze Brooklyn niet zal zien opgroeien, trouwen en zelf kinderen krijgen. “Ik ga dat allemaal missen, maar ik zal er 'in spirit' wel bij zijn om haar te beschermen en om over haar te waken en haar te gidsen.” Diana’s zus Moira is net terug van een jarenlang verblijf in New York en heeft haar jongere zusje beloofd om Brooklyn “lief te hebben en te gidsen” als Diana er zelf niet meer is. “Het is vreselijk dat we elkaar onder zulke omstandigheden weer terugzien”, zegt ze. “Ik hou heel erg veel van Di en ze is altijd een tweede moeder geweest voor mijn kinderen en al onze neefjes en nichtjes. Ze is bij iedereen bekend als ‘Aunty Di’.

Geliefd

‘Aunty Di’ wil voor haar eigen dochter het beste, ze wil dat ze “van het leven geniet, van mensen houdt ongeacht hun fouten en dat ze de beste persoon wordt die ze kan zijn. En ik wil dat ze weet dat haar moeder zo veel van haar hield dat ze alles had willen geven om haar te zien opgroeien. Ze gaat door zoveel mensen geliefd zijn wanneer ik er niet meer ben.”

Wie Diana en haar dochtertje financieel wil helpen, kan hier een donatie doen.