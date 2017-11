Diamantair raakt aktetas vol edelstenen ter waarde van 1 miljoen pond kwijt op trein mvdb

00u16

Bron: Metro.co.uk 0 British Transport Police De politie is op zoek naar deze man. Een diamantair (35) is vorige woensdag zijn aktetas vol robijnen, smaragden en saffieren kwijtgespeeld op een trein van Londen naar Birmingham. De totale waarde van de edelstenen bedraagt meer dan een miljoen pond, of 1,1 miljoen euro.

De man plaatste zijn koffertje na het instappen op een bagagerek in het treinstel. De trein vertrok iets na zeven uur 's avonds vanaf het Londense station Euston. De onfortuinlijke dertiger merkte enkele stations later dat zijn koffertje ontbrak. Wellicht werd het koffertje ontvreemd, nog voor de trein in Euston vertrok.

AP Foto uit mei 2017: verhoogde waakzaamheid op treinen, na terreuraanslagen in Britse hoofdstad.

De politie heeft bewakingscamerabeelden verspreid waarop een bellende man te zien is. Hij weet wellicht meer over de opmerkelijke diefstal. Mogelijk doet hij of hij aan het bellen is, en verkent hij de buurt.