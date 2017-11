Diamant van Napoleon levert 12 miljoen euro op TK

07u53

Bron: ANP 0 AFP De diamant, die 'Le Grand Mazarin' heet Een diamant van negentien karaat die in het bezit is geweest van vier Franse koningen, vier koninginnen, twee keizers en twee keizerinnen, is op een veiling in het Zwitserse Genève over de toonbank gegaan voor 14,4 miljoen Zwitserse francs (12,3 miljoen euro).

Dat is meer dan twee keer het bedrag dat vooraf geschat werd door de veilingmeesters van Christie's. De lichtroze edelsteen, getiteld 'Le Grand Mazarin', werd verkocht door een Europese adellijke familie die anoniem wenste te blijven.

De diamant is afkomstig uit de Indiase Golconda-mijnen, waar ook de Koh-i-Noor diamant van afkomstig is. De diamant was getuige van de val van de Franse koningen, van de Franse revolutie en behoorde onder meer toe aan koningen Lodewijk XIV en Lodewijk XVI. De steen kwam later in het bezit van Napoleon, die opdracht gaf hem te gebruiken in een sieraad voor zijn vrouw Marie-Louise.

Op de veiling ging ook de grootste diamant ooit geveild (163 karaat) onder de hamer. Die steen wisselde voor omgerekend 28 miljoen euro van eigenaar.