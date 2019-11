Diamant van 49 karaat gestolen bij spectaculaire inbraak in museum Dresden KVE

27 november 2019

Bij de spectaculaire inbraak in de beroemde schattenkamer van het museum Grünes Gewölbe in Dresden is onder meer een diamant van 49 karaat gestolen. Dat heeft de directie van het museum bekendgemaakt.

Bij de inbraak in het museum waren vermoedelijk vier daders betrokken, zo deelde de politie eerder op de dag mee. De dieven gingen volgens museumdirectrice Marion Ackermann aan de haal met drie juwelensets van diamant en robijn uit de achttiende eeuw. De politie zegt intussen al 205 tips te hebben ontvangen over de roof.

Er werden een tiental stukken met in totaal "honderden" diamanten gestolen, waaronder een zwaard waarvan het handvat versierd is met negen grote en 770 kleine diamanten. Ook een diamant van 49 karaat, die ter versiering aangebracht is op een schouderbedekking, werd ontvreemd. Het gaat om een pronkstuk van het museum.

Het Grüne Gewölbe (groene gewelf) herbergt een van de oudste en best bewaarde schattencollecties van Europa. De schat werd tussen 1723 en 1730 door August II de Sterke, keurvorst van Saksen, tot stand gebracht. Hij probeerde zonnekoning Lodewijk XIV te overtreffen met zijn indrukwekkende collectie juwelen.