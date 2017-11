Diamant van 476 karaat gevonden in Sierra Leone IB

In Sierra Leone hebben mijnwerkers een diamant van 476 karaat bovengehaald. Dat meldt het nationaal mijnagentschap NMA vandaag. De ontdekking werd gedaan in een mijn van het mijnbouwbedrijf Meya, in het diamantrijke oostelijke district Kono.

Het Nambische Trustco Resources, dat samen met het bedrijf Germinate Sierra Leone eigenaar is van Meya, reageert tevreden op de vondst. "Volgens een eerste schatting gaat het om de op 28 na grootste diamant ooit gevonden", maar volgens het bedrijf is nog toch vroeg om er een bedrag op te kleven. "De overheid heeft de toestemming gegeven om de diamant nu te exporteren."

De nieuwe vondst komt er enkele maanden nadat in maart in Kona al een diamant van 709 karaat werd bovengehaald. Die gaat op 4 december in New York onder de hamer.