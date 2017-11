Diamant 'Roze Belofte' geveild voor bijna 27 miljoen euro LB

15u47

Bron: ANP 0 AFP De diamant werd voor 1,8 Een grote ovale diamant die bekendstaat als de 'Roze Belofte' is in Hongkong geveild voor omgerekend 26,9 miljoen euro. De diamant van 14,93 karaat werd verkocht aan een anonieme privéverzamelaar, dat is 1,80 miljoen per karaat.

Met de veiling werd net niet een nieuw record gevestigd. Acht jaar geleden ging een roze diamant in zogeheten cushion-vorm onder de hamer voor omgerekend 1,81 miljoen per karaat.

Veilinghuis Christie's spreekt over een "perfect meesterstuk". "De maat was heel belangrijk, de kleur top, een absoluut schone steen en prachtig geslepen", verklaarde een woordvoerder de hoge prijs.

De hoogste prijs die ooit voor een diamant is neergeteld is 3,39 miljoen euro per karaat. Dat was voor de Blauwe Maan van Josephine, een blauwe diamant van 12,03 karaat, eveneens in cushion-vorm.