Diamant die toehoorde aan Zonnekoning en Napoleon geveild voor 12,3 miljoen euro

22u50

Bron: Belga 0 AFP Le Grand Mazarin, een roze diamant van negentien karaat. Een diamant van negentien karaat die in het verleden eigendom was van vier Franse koningen, vier koninginnen, twee keizers en twee keizerinnen, is vandaag op een veiling in Genève onder de hamer gegaan voor maar liefst 14,4 miljoen Zwitserse franken, ofwel 12,3 miljoen euro.

De prijs die voor de steen werd betaald, is meer dan het dubbele van wat geschat werd door de veilingmeesters bij Christie's.

De lichtroze edelsteen, gekend als Le Grand Mazarin, werd te koop aangeboden door een Europese adellijke familie. De verkopers wensen anoniem te blijven. Volgens het hoofd van het juwelendepartement bij Christie's zou het in elk geval niet om Duitsers gaan.

Le Grand Mazarin is afkomstig uit de Indiase Golcondamijnen, waar ook de bekende Koh-i-Noor-diamant van afkomstig is.

Bijna 500 jaar

De eerste eigenaar was de Franse kardinaal Mazarin, die hem naliet aan de Franse troon bij zijn dood in 1661. De diamant was getuige van de val van de Franse koningen en van de gloriedagen Franse revolutie, en behoorde onder meer toe aan Lodewijk XIV en Lodewijk XVI.

De diamant kwam later in het bezit van Napoleon, die opdracht gaf hem te gebruiken voor een juweel voor zijn vrouw Marie-Louise aan het begin van de achttiende eeuw.

Toen Frankrijk de steen in 1887 te koop aanbood, kwam die in de handen van de adel. Vanavond werd slechts enkele minuten op het kleinood geboden voor de diamant van eigenaar veranderde.