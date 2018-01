Diaken houdt er affaire op na met zeker twee vrouwen en wil af van zijn huwelijk. En dan wordt lichaam van zijn vrouw gevonden Koen Van De Sype

26 januari 2018

12u31

Bron: The Washington Post 2 In de Verenigde Staten is een spraakmakend proces aan de gang tegen een diaken. Stephen Allwine zou via een overspelsite met minstens twee vrouwen een affaire hebben aangeknoopt en van zijn huwelijk af hebben gewild. Maar omdat de streng christelijke kerk waartoe hij behoorde een scheiding niet toeliet, bedacht hij volgens het Openbaar Ministerie een ander plan om zijn probleem op te lossen: hij ging achter zijn computer zitten en surfte naar het dark web.

De allereerste aanwijzing dat er iets aan de hand was met de familie Allwine kwam in mei 2016. Hackers waren er toen in geslaagd om op het deel van het internet dat niet te vinden is met zoekmachines een website te kraken, die connecties beweerde te hebben met het Albanese misdadigersmilieu. Je kon er voor een prijs iemand naar keuze in elkaar laten slaan of zelfs laten vermoorden. De gegevens van heel wat (potentiële) klanten lekten online en kwamen uiteindelijk ook terecht bij het FBI.

Speurders

Toen speurders door de schat aan gegevens gingen, viel hen een correspondentie op tussen de site en een gebruiker met de naam ‘dogdaygod’. Die wilde een moord bestellen op een vrouw die Amy Allwine heette en in een buitenwijk van Saint Paul, Minnesota woonde. Het leek erop dat ook ‘dogdaygod’ een vrouw was, want ze schreef dat Amy haar gezin “uit elkaar had getrokken” door met haar man naar bed te gaan en dat ze “klanten stal” van haar bedrijf: “Laat haar dood op een ongeluk lijken”, klonk het. (lees hieronder verder)

De politie kon dat beeld van Amy Allwine echter moeilijk matchen met de vrouw die ze in Saint Paul aantroffen: een 43-jarige dame die een hondenschool uitbaatte en samen met haar man Stephen lid was van een lokale christelijke kerk: de United Church of God. Haar man diende daar zelfs als diaken en begeleidde er koppels die problemen hadden in hun relatie. De twee hadden ook een geadopteerde zoon. Omdat de bedreiging van een anoniem persoon kwam, kon de politie niet veel meer doen dan voorstellen om de beveiliging van het huis te verhogen. En daarmee leek de zaak gesloten te zijn.

Noodnummer

Tot er enkele maanden later – op 13 november 2016 – plots een oproep binnenliep bij het noodnummer. Het bleek Stephen Allwine te zijn. En hij vertelde dat hij net samen met zijn zoon het levenloze lichaam van zijn vrouw had gevonden op de vloer van hun slaapkamer.

De politie ging meteen ter plaatse en vond Amy, met een schotwonde aan het hoofd. Naast haar lag een handwapen dat Stephen drie maanden eerder had gekocht: een Springfield XDS 9mm. Alles leek erop dat de vrouw uit het leven was gestapt. Maar al snel vielen de speurders enkele vreemde dingen op. (lees hieronder verder)

Zo zaten er geen kruitsporen op de handen van het slachtoffer en ook niet op haar hoofd, wat het geval had moeten zijn als ze het wapen tegen haar slaap had gehouden. Er zat ook geen bloed op haar handen en het geweer lag aan de linkerkant van haar lichaam, terwijl ze rechtshandig was. Op de beelden van de beveiligingscamera’s van het huis, was ook alleen Stephen te zien die naar binnen en naar buiten ging.

En er was nog meer: er liepen bloederige voetafdrukken tussen de keuken en de slaapkamer en de lijkschouwer ontdekte dat Amy een hoge dosis scopolamine in haar lichaam had, een middel tegen misselijkheid dat iemand bij hoge doses kan uitschakelen. En ze had er geen voorschrift voor. Toen dan ook nog eens kruitsporen gevonden werden op de handen van haar man, kwam het onderzoek in een stroomversnelling terecht. Beetje bij beetje vielen de puzzelstukjes in elkaar.

Computer

Op de computer van Stephen ontdekte de politie dat hij al sinds 2014 op het dark web zat. De speurders vonden ook een bitcoinportefeuille met een adres van 35 karakters, dat overeenkwam met de code die door ‘dogdaygod’ was gebruikt om de huurmoord te bestellen. De huurmoordenaars kwamen echter nooit over de brug, omdat de website gerund werd door oplichters. ‘Dogdaygod’ betaalde zeker 4.800 euro in bitcoin en gaf details over de gewoontes van Amy, maar van de moord kwam niets in huis. ‘Dogdaygod’ bleek ook op zoek te zijn geweest naar scopolamine in de buurt van Minneapolis. (lees hieronder verder)

Stephen werd in de boeien geslagen en deze week staat hij terecht voor de moord op zijn vrouw. Tijdens het proces kwam er ook meer duidelijkheid over zijn motief en dat zou overspel zijn.

De man bleek zijn vrouw al een tijdlang te bedriegen met zeker twee vrouwen die hij had leren kennen via overspelsite Ashley Madison. Hij had de site leren kennen via de bemiddelingsdienst voor koppels waarin hij actief was. Volgens het Openbaar Ministerie wilde hij van zijn huwelijk af. Maar scheiden was geen optie. Niet alleen omdat daar erg strenge regels rond waren in zijn kerk en het zelden of nooit werd toegelaten, maar ook omwille van zijn positie in de gemeenschap.

Bewijsmateriaal

De advocaat van de man voert aan dat er weinig bewijsmateriaal is dat Stephen aan de moord linkt. “”Het is niet omdat hij een overspelige relatie had, dat hij ook een moordenaar is”, aldus Kevin DeVore. “Het bewijsmateriaal werd trouwens ‘besmet’ toen de politie het wapen uit de slaapkamer verwijderde om de kogels eruit te halen. Als we de tijdslijn reconstrueren van wat er de avond van de moord is gebeurd, zal je ook zien dat Stephen zijn vrouw niet vermoord kán hebben.”

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis telefoonnummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op de website van de vereniging.