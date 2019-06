Di Maio en Salvini laken Europese budgettaire forcing tegen Italië TT

05 juni 2019

10u56

Bron: ANP, Belga 2 De twee coalitiepartners in de Italiaanse regering laken de Europese begrotingsprocedure die Italië boven het hoofd hangt. “Te makkelijk”, reageerde vicepremier Luigi Di Maio van de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging. Zijn ambtgenoot van de uiterst rechtse Lega, Matteo Salvini, hoopt op “respect”.

“Al jaren ontvangen wij minder dan ons toekomt, al jaren worden we in de steek gelaten in bijvoorbeeld de migratiekwestie. Alle gewicht ligt op ons en alsof dat nog niet volstaat willen ze ons de les spellen. Zo gaat dat niet. Dat is te makkelijk”, zo schrijft Di Maio op zijn Facebookpagina.

Hij belooft niettemin op een constructieve manier het gesprek met de Europese partners aan te gaan. “We zullen op een verantwoordelijke manier de discussie aangaan, om op te bouwen en niet om te vernietigen. Maar het is pijnlijk om te zien dat men elke dag wel een andere reden vindt om slecht te praten over Italië en deze regering”, voegde de vicepremier toe.

Net als Di Maio legt ook Salvini de schuld voor de oplopende staatsschuld bij de vorige regeringen. “De enige manier om de schuld van het verleden te verminderen is het verlagen van de belastingen en ervoor zorgen dat de Italianen meer en beter kunnen werken”, meent hij. “Wij vragen geen geld van anderen, we willen enkel investeren in werk, groei, onderzoek en infrastructuur. Ik ben ervan overtuigd dat Brussel deze wens zal respecteren.”

Hoge schuld

De Europese Commissie heeft de lidstaten vandaag aanbevolen om een buitensporigtekortprocedure te openen tegen Italië wegens zijn hoge staatsschuld. De schuld steeg van 131,4 procent van het bruto binnenlands product in 2017 tot 132,2 procent in 2018. Voor dit jaar verwacht de Commissie een verdere stijging van de schuld tot 133,7 procent, en voor volgend jaar tot 135,2 procent.

De regering van Di Maio en Salvini trad midden 2018 aan. Met investeringen, belastingverlagingen en meer sociale uitgaven hoopten ze de al jaren slabakkende economie nieuw leven in te blazen. De Commissie en de andere eurolanden maken zich echter steeds meer zorgen over de kolossale staatsschuld van het derde grootste euroland. Enkel in Griekenland is de schuldenberg nog hoger.