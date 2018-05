Deze zomer mogelijk schaarste aan roséwijn SI

21 mei 2018

13u21

Bron: ANP 0 Tegenvallende oogsten in Frankrijk dreigen deze zomer een schaarste aan rosé te veroorzaken. De populaire wijnsoort kan volgens meldingen van Franse media de prijzen opdrijven met 20 tot 30 procent. Frankrijk, verreweg de grootste producent, exporteur en consument van deze wijn, zag de opbrengst van het jaar 2017 met ruim 10 procent dalen.

In de afgelopen vijftien jaar is de vraag naar Franse rosé met meer dan 30 procent toegenomen. De slechte oogst betekent dat er deze zomer veel minder flessen van deze drank kunnen worden aangeboden. De Provence bijvoorbeeld, waar één op de vijf geëxporteerde Franse rosés vandaan komen, levert dit jaar slechts 155 miljoen flessen, 20 miljoen minder dan in het vorige seizoen.