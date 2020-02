Deze zes vrouwen brachten Weinstein ten val. En dit is wat hij hen aandeed KVDS

24 februari 2020

23u07

Bron: The New York Times, The Guardian, CNN 0 Een volksjury heeft de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein (67) maandag schuldig bevonden aan verkrachting en aanranding. Hij werd meteen na de uitspraak in de boeien geslagen en riskeert 25 jaar cel. Zes vrouwen getuigden tegen hem tijdens zijn proces. Dit is wat ze vertelden.

Miriam Haley

De Britse Miriam Haley (42) was één van de twee hoofdgetuigen tijdens het proces. Ze werd in 2004 voorgesteld aan Weinstein door regisseur Michael White, voor wie ze toen werkte als assistente. Twee jaar later dwong de filmproducent haar tot orale seks in zijn flat in Manhattan.

Haley vertelde de jury hoe Weinstein haar in zijn slaapkamer duwde en haar vastpinde op zijn bed. “Elke keer dat ik probeerde op te staan, duwde hij me weer omlaag”, klonk het snikkend. “Ik besefte wat er aan het gebeuren was. Ik werd verkracht.”





De vrouw durfde achteraf niets aan de politie te vertellen omdat ze zonder geldig visum gewerkt had als productieassistente voor Project Runway, een show die Weinstein produceerde.

Een paar maanden later ging ze akkoord om Weinstein opnieuw te ontmoeten in een hotel in New York. “Hij bleef maar aandringen en overtuigde me uiteindelijk om af te spreken”, getuigde ze tijdens het proces. In zijn hotelkamer bood ze geen weerstand toen hij seks met haar probeerde te hebben. “Ik lag daar gewoon. Ik voelde me verdoofd. Ik voelde me een idioot.”

De jury oordeelde dat Weinstein schuldig was aan het aanranden van Haley.

Jessica Mann

De tweede hoofdgetuige was Jessica Mann (34). Meer dan 12 uur lang vertelde ze over wat Weinstein haar had aangedaan, gespreid over drie dagen.

De twee leerden elkaar kennen in 2012 op een feestje in de Hollywood Hills en werden al snel close. Mann zag Weinstein naar eigen zeggen als een mentor en hoopte dat hij haar kon helpen om haar droom te realiseren om actrice te worden. Het was het begin van een complexe en emotionele relatie, die vier jaar zou duren. Soms met wederzijdse toestemming, maar soms ook niet.

Zo zou Weinstein haar in 2013 naar een kamer gebracht hebben in een hotel in New York. Hij hield haar verscheidene keren tegen toen ze probeerde weg te lopen en verkrachtte haar. Weinstein zou zijn genitaliën toen geïnjecteerd hebben met medicatie die hem een erectie moest geven.

Mann noemde de filmproducent emotioneel manipulatief en iemand die kon switchen tussen extreem verschillende persoonlijkheden, zoals Jekyll en Hyde. Tot drie keer toe zou hij met Bill Clinton gebeld hebben toen hij bij haar was, om te praten over de campagne van Hillary die toen een gooi deed naar het presidentschap. Ze was zo geïntimideerd door de macht van Weinstein dat ze niet naar de politie durfde te gaan.

De jury geloofde ook Mann en vond Weinstein schuldig aan verkrachting van de vrouw.

Annabella Sciorra

Actrice Annabella Sciorra (59) werd tijdens het proces gevraagd om te vertellen over hoe Weinstein haar verkrachtte in de jaren negentig. Dat was alleen een ondersteunend getuigenis, omdat de feiten inmiddels verjaard waren. Dat maakte haar verhaal niet minder beklijvend.

De feiten gebeurden in de winter van 1993 of 1994. Na een etentje, waarop onder meer actrice Uma Thurman aanwezig was, zou Weinstein Sciorra een lift aangeboden hebben naar haar appartement in Manhattan. Later die avond, toen ze zich al had klaargemaakt om te gaan slapen, werd er plots op de deur geklopt. Het bleek Weinstein. Hij duwde de deur open, greep haar vast, sleurde haar naar de slaapkamer en gooide haar op bed.

“Ik sloeg en schopte hem, en probeerde hem van me af te duwen”, klonk het. “Hij hield mijn handen vast boven mijn hoofd. Hij verkrachtte me. Ik probeerde me te verweren, maar het lukte niet.”

In de jaren na de verkrachting zou Sciorra depressief geworden zijn. Ze zou aan zelfverminking gedaan hebben en verslaafd geraakt zijn aan alcohol.

Dawn Dunning

Drie van de zes vrouwen die getuigden tijdens het proces moesten aantonen dat de filmproducent al eerder had toegeslagen en dat er een patroon was. Onder meer Dawn Dunning (40), die Weinstein in 2004 ontmoette in een hotel in Manhattan. Voor een zakenmeeting, zo dacht ze.

Ze had hem leren kennen toen ze opdiende in een nachtclub en hij had haar verteld dat hij haar kon helpen door te breken in de filmwereld. Toen hij de deur van zijn hotelkamer opendeed, leek hij niets aan te hebben onder zijn badjas. Hij zou Dunning een rol aangeboden hebben in zijn drie volgende films als ze zou instemmen met een triootje. Toen ze hem uitlachte en weg probeerde te gaan, werd hij razend en dreigde hij dat ze nooit aan de bak zou komen in de filmindustrie. Volgens Dunning zou hij ook haar intieme delen aangeraakt hebben.

Tarale Wulff

Model Tarale Wulff (43) vertelde de jury dat ook zij Weinstein had leren kennen toen ze opdiende, in een restaurant, in 2005. En ook aan haar vertelde de producent dat hij haar kon helpen met haar grote doorbraak. Later die avond trok hij haar een trappenhal in en begon hij te masturberen. “Ik verstarde een moment, maar ging er meteen vandoor”, klonk het.

Later werd ze door personeel van Weinstein gevraagd om een script te komen inlezen. Ze werd naar het appartement van de producent gebracht, waar hij haar op bed legde. Toen ze zei dat ze dat niet wilde, probeerde hij haar gerust te stellen met het argument dat hij een vasectomie had gehad. Wulff vertelde op het proces hoe ze opnieuw verstard was en zich verdoofd had gevoeld.

Lauren Young

Zesde getuige was Lauren Young (30). Zij deed het relaas van hoe Weinstein haar betast had in de badkamer van een hotel in Los Angeles in 2013. Young was naar het hotel gekomen om Weinstein een script te laten lezen dat ze had geschreven, maar ook zij eindigde in zijn kamer.

Hij zou de douche aangezet hebben en zich uitgekleed hebben. Vervolgens duwde hij haar tegen de wasbak en trok hij haar kleed uit. Hij betastte haar borsten, masturbeerde en kwam klaar op de grond. “Ik riep de hele tijd nee”, aldus Young. “Ik zei dat ik een vriendje had en niet geïnteresseerd was. Maar hij antwoorde alleen maar dat alle actrices dat deden om het te maken.”

De zes waren maar een aantal van de meer dan 80 vrouwen die Weinstein publiek beschuldigden van seksueel misbruik sinds 2017. Weinstein werd uiteindelijk voor twee van de vijf klachten tegen hem schuldig bevonden, de drie andere – waaronder de zwaarste: roofzuchtige verkrachting – werden niet als bewezen beschouwd. Op 11 maart zou hij zijn straf moeten kennen.