Deze zes gemeubelde huizen van drugsbaas El Chapo worden geveild Marie-Louise Hoogendoorn en Machiel Uuldriks

06 november 2019

12u27

Bron: AD.nl 0 De volledig gemeubelde huizen van Joaquín Guzmán Loera, beter bekend als ‘El Chapo’ gaan op 10 november onder de veilinghamer. De huizen van de drugsbaron, die momenteel een levenslange gevangenisstraf uitzit, moeten per stuk meer dan een miljoen dollar opleveren. We zetten de zes huizen op een rijtje.

Het gaat om zes huizen in Sinaloa, Mexico. Allemaal zijn ze inclusief het oorspronkelijke meubilair, zo is te zien op foto’s van de veilingsite van de Mexicaanse overheid. De prijzen variëren van iets minder dan een miljoen tot zelfs 10 miljoen euro.

Een aantal woningen heeft ontsnappingstunnels. De bekendste woning die geveild gaat worden is die met de geheime tunnel onder de badkuip, die door ‘El Chapo’ zelf gebruikt werd om te ontsnappen aan de politie.

Dreiging

El Chapo, leider van het Sinaloakartel, zit momenteel vast in een Amerikaanse gevangenis voor handel in cocaïne. Het Sinaloakartel is nu echter in handen van enkele zonen van El Chapo die volop actief zijn. Zoon Ivan Archivaldo Guzman (39), verscheen onlangs nog in het nieuws, omdat hij wist te ontsnappen tijdens een vuurgevecht met een eenheid van de Nationale Garde van Mexico.

Tot nu toe hebben veilingen van woningen van drugsbaronnen nooit echt veel opgeleverd. In juni van dit jaar werd een aantal huizen van drugbaronnen geveild en dat was geen succes. De huizen lagen op prachtige plekken, maar mogelijke kopers zijn angstig dat ze gestraft zullen worden voor de aankoop. Toen de villa van El Tigrillo, voormalig leider van het Tijuanakartel in juni werd aangeboden, was er ook geen reactie in de zaal.

De opbrengst van de veiling op vrijdag gaat naar een goed doel, meldt de veilingssite van de Mexicaanse overheid.

De villa’s: