Deze wolkenkrabber zakt scheef na constructiefout: luxeflats zijn bijna niks meer waard

11u27

Bron: San Francisco Chroncile; NBC; Business Insider 1 Vanguard Properties De Millennium Tower torent boven de skyline van San Francisco, maar zakt elk jaar enkele centimeters weg. De Millennium Tower in San Francisco torent al bijna tien jaar boven de skyline van San Francisco. Maar omdat bij de constructie in 2008 de heipalen niet goed in de grond zijn geslagen, is de toren ondertussen al 43 centimeter gezonken en 35 centimeter scheef gezakt. Luxeflats die ooit vele miljoenen kostten, worden nu voor een prikje verkocht.

Met de Millennium Tower heeft het financiële district in San Francisco haar eigen Toren van Pisa. Elk jaar helt de 200 meter hoge toren enkele centimeters meer over naar de Salesforce Tower aan de overkant van de straat. Bovendien zinkt de wolkenkrabber ongeveer 5 centimeter per jaar.

Grote verliezen

De Millennium Tower bevat 400 luxeflats, het gebouw is voorzien van een zwembad, een fitness- en cinemazaal en zelfs een wijnkelder. De prijzen van de appartementen waren in 2008 tussen 1,4 miljoen euro en 8,5 miljoen euro waard. Tijdens de eerste vijf weken van de verkopen werd meer dan 100 miljoen dollar aan flats verkocht. Vandaag willen eigenaars hun luxeappartementen zo snel mogelijk kwijt. Ze verkopen hun ooit peperdure stulpjes met een gemiddeld verlies van 275.000 euro.

sfproperties.com Een luxeappartement in de Millennium Tower

Rechtszaak

Ontevreden eigenaars hebben intussen een proces aangespannen tegen Millennium Partners, het bedrijf dat de toren gebouwd heeft. Maar omdat er meer dan 20 partijen aan het proces verbonden zijn, belooft de rechtszaak een lange lijdensweg te worden. Volgens Millennium Partners ligt de schuld trouwens bij het Transbay Transit Center, dat in 2010 gebouwd werd en de Millennium Tower heeft doen scheefzakken.

Vanguard Properties Het binnenzwembad in de Millenium Tower

Het Transbay Transit Center is een nieuwe terminal met een 18 meter brede treintunnel. Volgens Millennium Partners werd voor de bouw van de terminal te veel water uit de grond gepompt, waardoor de grond onder de Millennium Tower verschoof. Transbay Joint Powers, dat de terminal bouwde, schuift elke verantwoordelijkheid van zich af.

Aardbeving

Dat de toren elk jaar enkele centimeters wegzakt, is niet het grootste probleem. Volgens wetenschappers zit er al lange tijd een aardbeving aan te komen in de regio. Die aardbeving zou zware gevolgen hebben voor de Millennium Tower, die zelfs zou kunnen instorten.

Voor de inwoners is het vooralsnog veilig, want het gebouw werd veilig genoeg bevonden door de gebouwinspectie van de stad. “Er zijn geen bewijzen dat het leven van de bewoners in gevaar zou zijn”, klinkt het in het rapport.

Reuters De Millennium Tower met in de spiegeling van het glas de Salesforce Tower