De Amerikaanse geheime dienst CIA heeft een massa aan bestanden van de computer van al-Qaedaleider Osama Bin Laden vrijgegeven. De computer werd in beslag genomen toen het Amerikaanse leger zijn woning binnenviel en hem doodde in 2011 in Abbottabad in Pakistan. Nu blijkt dat Bin Laden een reeks Amerikaanse films, documentaires over de aanslagen van 11 september en erotische spelletjes op zijn computer had staan.