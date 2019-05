Deze vijfjarige durfal heeft zeker geen hoogtevrees Redactie

27 mei 2019

21u08

Bron: KameraOne 2

Hoogtevrees staat niet in het woordenboek van de 5-jarige Luke Miller uit Ierland. Samen met zijn vader beklimt hij de High Sturall Cliff. De klif is zeker 800 meter lang en 190 meter hoog. De enige beveiliging die hij heeft is een touw dat zijn vader vasthoudt, maar dat jaagt de jonge Ier geen schrik aan. Zonder enige twijfel klimt Luke naar de top van de klif.