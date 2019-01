Deze vijf verkiezingen in 2019 zullen overal ter wereld alle aandacht krijgen bvb

04 januari 2019

12u44

Bron: Time 0 Op 26 mei vinden de Europese Parlementsverkiezingen plaats en moeten we allemaal gaan stemmen. Maar ook elders in de wereld vinden dit jaar belangrijke verkiezingen plaats waarop kandidaten en kiezers zich volop voorbereiden. Naar deze vijf verkiezingen in 2019 kijken we halsstarrig uit.

Europese Unie

In mei zullen burgers uit de hele EU stemmen voor hun vertegenwoordigers in het Europees Parlement. Populistische, anti-Europese partijen hebben sinds de laatste Europese Parlementsverkiezingen in 2014 winst geboekt in Duitsland, Oostenrijk, Italië, Polen… Uit recent onderzoek blijkt dat immigratie de grootste zorg is in 22 van de 27 landen die stemmen. Dat betekent dat de populisten zich met meer macht in het hart van Europa kunnen inwerken, net op het moment dat de EU enorm zwak staat.

Nigeria

Als de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari in februari zou streven naar een tweede ambtstermijn van vier jaar, zal hij rekening moeten houden met de slechte economie én de aanhoudende dreiging van de extremistische groepering Boko Haram, die het noorden van het land blijft terroriseren.

Nu bijna de helft van alle Nigerianen toegang heeft tot de online wereld, is het “fake news” dat viraal gaat een volgend obstakel voor Buhari. Zo gingen vorig jaar geruchten rond dat hij gestorven zou zijn en vervangen was door een kloon uit Soedan. In december heeft hij die beschuldigingen met klem ontkend.

Israël

De Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu zal bij de parlementsverkiezingen van 9 april naar een vijfde termijn als premier streven. Als de peilingen, waarbij zijn partij Likoed aan de leiding staat, correct zijn, zal hij opnieuw verkozen worden tot premier en dus zo de langst dienende premier van Israël ooit worden. Critici zeggen dat Netanyahu een van de meest rechtse regeringen leidt die Israël ooit heeft gekend.

Ook de ontbinding van de linkse oppositie, op 1 januari, zou in het voordeel van Netanyahu kunnen spelen. Nochtans bekleedt zijn partij op dit moment slechts een kwart van de 120 zetels in het Israëlische parlement. Dat betekent dat hij na de verkiezingen ertoe gedwongen kan worden om een meer gematigde coalitie samen te stellen.

India

In april of mei zullen meer dan 800 miljoen burgers hun stem uitbrengen. Voor premier Narendra Modi wordt het een grote uitdaging nadat hij in 2014 een verpletterende overwinning behaalde. Zijn hindoenationalistische politieke partij Bharatiya Janata-partij (BJP) heeft een groot deel van het vierjarige mandaat goed doorgekomen, maar leed bij verkiezingen in december drie onverwachte nederlagen. Die resultaten zouden de kansen kunnen doen keren voor de oppositiepartijen, waaronder de Congrespartij die hoopt te profiteren van de ontevredenheid over de stijgende prijzen en de onrustigheid over het geweld in naam van het hindoenationalisme.

Maar dat is niet het enige waar de BJP zich zorgen over moet maken. De BJP zou ambtenaren gesteund hebben die aan een hindoeïstische tempel hebben gepleit dat vruchtbare vrouwen tussen 10 en 50 jaar geen toegang mogen krijgen tot de hindoetempel Sabarimala in de staat Kerala, omdat ze “onrein” zouden zijn.

Toch staat de coalitie onder leiding van Modi in de meeste opiniepeilingen nog steeds aan de leiding.

Oekraïne

Vijf jaar na de annexatie van de Krim door Rusland zullen de Oekraïners beslissen of ze hun anti-Russische president Petro Porosjenko willen houden of vervangen. In november nam het Russische leger enkele schepen van de Oekraïense marine onder vuur in de Zwarte Zee. In de nasleep van die escalatie verklaarde Porosjenko met klem dat de verkiezingen in maart niet worden uitgesteld. Nochtans zou hij die verkiezingen kunnen verliezen van zijn, eveneens anti-Russische, uitdager die aan de leiding staat in de polls. De verkiezingen vinden plaats omdat de Oekraïense economie te lijden heeft, onder andere door een economische blokkade van belangrijke Oekraïense havens door Russische boten.