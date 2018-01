Deze verpleger pendelt ruim 4.000 kilometer naar werk (enkele rit) en daar heeft hij goede reden voor Koen Van De Sype

17u10

Bron: SFGate 1 RV Als de Amerikaanse Tom Fowkes mensen in zijn thuisstaat Pennsylvania vertelt dat hij in Californië werkt, reageren ze allemaal op dezelfde manier: “Ben je gek?” De kinderverpleger pendelt dan ook ruim 4.000 kilometer van zijn huis in Monongahela naar zijn werk in Oakland.

Tom begon negen jaar geleden met zijn tweewekelijkse trips naar de andere kant van de Verenigde Staten en zegt zelf dat het zijn leven positief veranderde: “Toen ik nog in Pennsylvania werkte, moest ik drie jobs combineren en dan kwam ik nog maar nipt rond. Mijn zoon zag ik zelden. Ik was altijd bezig.”

Geld

Hij ontdekte dat verplegend personeel in California een pak meer verdient, maar zag het niet zitten om zijn thuisstaat te verlaten. En daarom ging hij pendelen. “Ik verdien nu een pak meer en omdat ik nog altijd in het – goedkope – Pennsylvania woon, krijg ik thuis ook veel meer waar voor mijn geld”, zegt hij. “Het verschil in loon is zo groot, dat de kost van het over en weer vliegen er zelfs niet toe doet. Ik verdien als verpleger in Californië meer dan veel dokters hier in Pennsylvania.” (lees hieronder verder)

Aanvankelijk werkte hij zes keer een shift van 12 uur per week, waarna hij terugvloog naar huis voor twee weken. “Maar dat hakte er stevig in”, vertelt hij. “Op dag 6 was ik altijd stikkapot.” Hij deelde een trailer met een collega uit Mississippi. Die was klein, maar alles wat ze nodig hadden was een bed om te slapen en een douche, omdat ze toch altijd aan het werk waren.

Tegenwoordig heeft hij een menselijker werkschema. Hij werk elke week een shift van 12 uur op maandag en dinsdag en vult die aan met een shift van 12 uur elk ander weekend. Volgens Tom is hij niet de enige verpleger die er een dergelijk regime op nahoudt. Hij schat dat ongeveer 10 procent van zijn collega’s ergens anders vandaan komt.

Zwembad

Hij geeft toe dat hij de job aannam voor het geld en hij was er niet zeker van of hij al dat vliegen wel aan zou kunnen. Maar intussen is het een routine geworden, waar hij naar eigen zeggen zelfs niet meer bij nadenkt. “Niet te geloven dat ik het al negen jaar doe”, lacht hij. “Ik dacht dat het nog maar half zo lang was. Het heeft mijn leven helemaal veranderd. Ik zie mijn zoon nu veel meer dan toen ik nog vlakbij huis werkte. En als ik thuis ben en niet werk, is er tijd om leuke dingen te doen. We kunnen het ons nu ook permitteren.” Zoals zwemmen in zijn nieuwe zwembad van 133.000 euro.