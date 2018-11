Deze vader vlucht met zijn dochtertje voor de gewelddadige bendes in hun dorp. Bij de Amerikaanse grenswacht loopt het pas helemaal fout Marjolein van de Water

27 november 2018

14u21

Bron: de Volkskrant 0 Arnovis Portillo uit El Salvador vlucht met zijn dochtertje naar de VS. Daar nemen Amerikaanse grenswachters haar mee. Om haar vrij te krijgen belooft Portillo terug te keren naar zijn thuisland. Tevergeefs. “Ze hebben je bedrogen.”

Arnovis Portillo probeert zijn 6-jarige dochter Meybelin onderweg zo rustig en warm mogelijk te houden. Ze mag niet huilen, heeft de mensensmokkelaar met klem gezegd, voordat hij hen met 150 andere migranten in een ijskoude koelwagen propte. De 26-jarige Portillo vreest dat Meybelin in zijn armen dood zal vriezen. “Straks wordt alles beter”, fluistert hij zachtjes in haar oor, terwijl ze Mexico doorkruisen.

Na 52 uur rijden komen vader en dochter aan in grensstad Reynosa. Uitgehongerd, maar ongedeerd. Het is eind mei. Portillo belt naar huis om zijn moeder gerust te stellen. “We zijn er bijna.” Ze steken de grensrivier over en na een half uur lopen, stuiten ze op een patrouille van de migratiepolitie. “Ik wil asiel aanvragen”, zegt Portillo, opgelucht dat ze niet verder hoeven te lopen. Hij denkt dat het ergste achter de rug is.

