Deze ultraconservatieve politicus nam ontslag nadat bleek dat hij er een geheim leven op na hield. En daarin huldigde hij heel andere principes

Bron: Cleveland.com, The Washington Post, Daily Mail 4 Facebook Wes Goodman. Een politicus uit het Amerikaanse Ohio die carrière maakte met zijn uiterst conservatieve standpunten, heeft deze week ontslag genomen nadat hij betrapt was in een compromitterende situatie. Wes Goodman (33) verdedigde onder meer ultrachristelijke waarden en pleitte tegen het homohuwelijk, maar de Republikein bleek er in zijn vrije tijd heel andere principes op na te houden. En zijn geheime leven komt nu beetje bij beetje aan het licht.

Goodman startte zijn politieke carrière als medewerker van Jim Jordan, een van de meest conservatieve politici van de Verenigde Staten. Hij was ook actief als managing director van het Conservative Action Project, dat strijdt voor conservatieve principes. Een van die principes is het geloof dat het huwelijk alleen kan tussen een man en een vrouw: “We moeten alles doen om de idealen van een liefhebbende vader en moeder, een natuurlijk huwelijk met engagement en een zorgende gemeenschap na te streven en te beschermen”, klinkt het onder meer op zijn website.

En net daar knelde het schoentje voor Goodman. Hij nam deze week ontslag en bekende dat hij enkele weken geleden was betrapt tijdens “ongepast gedrag” in het kantoor dat hem door de overheid ter beschikking was gesteld. Het object van zijn verlangen was bovendien een man. Omdat het “gedrag” gebeurde met wederzijdse toestemming, volgde geen klacht. (lees hieronder verder)

Maar die zou er wel nog kunnen komen, want gisteren doken nieuwe beschuldigingen op die erop wijzen dat Goodman contact zocht met mannen, ook als die daar niet mee gediend waren. Een conservatief journalist meldde op Twitter dat Goodman hem om een triootje vroeg met zijn vrouw. “Hij smeekte me daar bij verschillende gelegenheden om toen ik naar school ging in Ohio”, aldus Caleb Hull. En nog drie anderen beweren dat ze schunnige berichten van hem kregen toen ze voor de overheid werkten in Washington DC. (lees hieronder verder)

Johnny Hadlock werkte voor een ander Republikeins congreslid en bekende dat Goodman hem vertelde dat hij een verdoken homo was. Ze ontmoetten elkaar in 2010 en wisselden expliciet seksuele berichten uit. Het kwam ook tot telefoonseks, maar fysiek werd het nooit.

Waar Hadlock de aandacht prima vond, zouden twee andere jongemannen daar niet zo blij mee geweest zijn. Hij zou hen aangebrande berichten hebben gestuurd via Facebook en om seks gevraagd hebben. “Dat was schering en inslag”, aldus Caleb Hull. “Tijdens een conferentie dronken we eens iets in de bar van een hotel en hij ging slapen zonder de rekening te betalen”, gaat hij verder. “Toen iemand hem een bericht stuurde met de vraag in welke kamer hij verbleef en hem daarna vertelde dat hij de rekening daar had geparkeerd, kreeg hij een berichtje terug: “Oh, ik dacht dat je naar boven kwam voor wat plezier met mij en mijn vrouw. Ze slaapt, maar ik ben geil. Niemand durfde het aan te geven omdat ze bang waren voor hun carrière.” (lees hieronder verder)

Goodman zou ook de tienerzoon van een prominent geldschieter uitgenodigd hebben in zijn kamer in het Ritz Carlton. Volgens The Washington Post zou hij de broek van de 18-jarige opengedaan hebben en hem betast hebben. Daarop zou de jongen er vandoor gegaan zijn. Hij vertelde alles aan zijn ouders en dat zou geleid hebben tot het ontslag van Goodman uit de Council for National Policy.

