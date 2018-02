Deze twee onschuldige emoji's hebben een heel andere betekenis in China TK

13 februari 2018

17u13

Bron: News.com.au 0 Een kom rijst en een konijntje. Het zullen niet de meest gebruikte emoji's in het aanbod zijn, maar verder lijken ze heel onschuldig. Toch worden ze in China momenteel op een heel specifieke manier gebruikt: vrouwen die de tekeningen posten, klagen daarmee seksuele intimidatie, genderongelijkheid én de corruptie van de overheid aan.

Vertaal je #MeToo naar het Chinees, dan krijg je #WoYeShi. Maar waar de westerse variant wekenlang hoogtij vierde op sociale media, komt de Chinese versie maar niet van de grond. Afgezien van een paar uitzonderingen, zoals doctorate Luo Xixi, durft bijna niemand naar buiten komen met verhalen van seksuele intimidatie. Of toch niet openlijk.

In dit artikel kan je lezen waarom een vorm van georganiseerd protest niet levensvatbaar is in China, een land dat internetcensuur hoog in het vaandel draagt. Dat wil echter niet zeggen dat de vrouwen in het Aziatische land niet van zich laten horen: ze hebben nu een minder directe manier gevonden om te protesteren.

Als je de Chinese vertaling van het woord 'rijst' uitspreekt, krijg je 'mi' te horen. Doe je hetzelfde voor konijn, dan is de klank 'tu'. In plaats van #MeToo te posten, gebruiken dames dus de twee emoji's of #RiceBunny. Op die manier weten ze onder de radar te blijven en vermijden ze eventuele negatieve gevolgen. De hashtag werd zo al meer dan vijf miljoen keer gebruikt.