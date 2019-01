Deze tegenslagen bemoeilijkten de reddingsoperatie voor de kleine Julen

Het smalle boorgat waarin de Spaanse peuter Julen viel, vandaag elf dagen geleden, heeft de reddingswerkers kopbrekens en slapeloze nachten bezorgd. Dagenlang was er zelfs twijfel of de tweejarige wel in de schacht was gevallen. Daarna kregen de opgetrommelde brandweermannen, mijnwerkers en boorspecialisten met de ene tegenslag na de andere te kampen. Een overzicht.