Deze studenten denken het redmiddel te hebben tegen een kater Naz Taha

23 mei 2019

10u54

Bron: AD.nl 0 Na een stevig nachtje stappen, volgt onvermijdelijk die ellendige kater. Bonkende hoofdpijn, vermoeidheid en zin in vette snacks. Wie ooit het magische recept tegen een kater bedenkt, wordt (vast) schatrijk, dachten deze drie Nederlandse studenten.

Het Sterke Reddertje: zo heet het antikatermiddel van studenten Jelco Broks (23), Remo van Boerdonk (23) en Marieke Schouten (20). De drie kwamen een kleine twee jaar geleden op het idee, toen ze samen een minor Ondernemen volgden. Hun remedie is een succes bij medestudenten. In twee weken tijd verkochten de uitvinders ruim 350 flesjes van hun anti-katermedicijn.

Ambitieus, want tot nu toe is het nog niemand gelukt om hét middel tegen een kater te vinden. Maar wie niet waagt, niet wint, moet het drietal gedacht hebben. “We verdiepten ons eerst uitvoerig in wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en bestrijden van een katergevoel”, vertelt Remo aan onze collega’s van AD.nl.

Dat onderzoek vormde de basis voor hun eigen wondermiddel. “Eerst hebben we verschillende ingrediënten op onszelf getest. Totdat we een mix hadden dat op onszelf effect had. Daarna hebben we het 118 studenten laten testen.”

Doorslaggevend

79 procent van de 118 proefpersonen zeiden geen of weinig last te hebben van een katergevoel als ze het Sterke Reddertje hadden gedronken na een avond stappen. Jelco: “Die bevindingen waren voor ons doorslaggevend. We dachten: ‘dit móeten we op de markt brengen’.”

En zo geschiedde. Het Sterke Reddertje is nog maar een maand te koop, maar de Nederlandse studenten verkochten al honderden flesjes, onder meer via Bol.com en Spar. Het trio werkt samen met verschillende bedrijven en biedt hun producten online, maar ook in negen fysieke winkels aan.

Wat zit erin?

Het middel is een voedingssuplement in de vorm van een 60 mililitershot. “Je neemt het shotje na het uitgaan, vlak voordat je gaat slapen”, legt Remo uit. Er zitten twaalf ingrediënten in, waaronder de kruid Mariadistel, verschillende anti-oxidanten, choline en vitamine C. Samen zouden die ingrediënten de herstellende werking van het lichaam stimuleren. “Het herstelproces gaat zodanig, dat je lichaam minder beschadigd raakt van de alcohol die je daarvoor hebt gedronken. Uiteindelijk heb je zo minder last van een katergevoel”, belooft Jelco.

Katervraagstuk

Toch valt het effect te betwisten. Internationale wetenschappers die sinds 2009 onder de naam Alcohol Hangover Research Group onderzoek doen naar het vraagstuk, hebben vooralsnog geen middel gevonden tegen de gevolgen van te veel alcohol. Hun tip tegen een kater blijft: geen of weinig alcohol. Een anti-katermiddel bestaat domweg niet, stellen ze.

“Na een avond stevig doorzakken valt niet veel meer te kiezen dan de kater lijdzaam ondergaan”, zegt ook Frans Russel, hoogleraar Farmacologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Toch is er in de vorm van placebo nog hoop. “Het placebo-effect is bij bepaalde klachten als hoofdpijn en misselijkheid 20 tot 30 procent. Dan helpt het wel, ondanks dat het niet werkt”, aldus Russel.