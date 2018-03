Deze studente volgt al twee jaar geen lessen meer, maar weigert campus te verlaten TK

03 maart 2018

09u32

Bron: NY Post 0 Hunter College uit New York zit met de handen in het haar. Een van hun studentes stopte in 2016 met studeren, maar woont intussen nog steeds in een van de kamers op campus. Lisa Palmer kreeg al meermaals het bevel om de plek te verlaten, maar weigert gewoon om te vertrekken.

Met de dromenvanger, de vuile borden en de lavalamp lijkt de kamer van Lisa een typische studentenkamer, ware het niet dat ze geen enkele les volgt aan de universiteit. Palmer is intussen 32 jaar oud en stopte in 2016 met haar studies in de geografie. Ze werkt nu bij een architectenbureau, maar slaapt nog elke nacht in kamer E579 van een van de studentenhuizen van Hunter College.

Intussen heeft de dertiger ook al een grote schuldenberg van 94.000 dollar opgebouwd bij de universiteit, want ze betaalt sinds 2016 ook geen huur meer. Hunter College heeft haar al meermaals uit de kamer proberen zetten, maar ziet nu geen andere uitweg dan een rechtszaak. Er werd intussen klacht ingediend.

"She loves the college life — just not the classes."



"Hunter College is waging a court battle to evict a stubborn student who refuses to leave her dorm room some two years after dropping out."https://t.co/aNKNdmv4Su Patricia Dickson(@ Patrici15767099) link

Studies afmaken

Lisa zelf ziet echter het probleem niet. Volgens haar is ze niet vrijwillig gestopt met haar studies, maar weigerde de instelling haar inschrijving voor het herfstsemester in 2016. Ze had toen verzet aangetekend tegen de kosten van de lessen en haar studentenkamer. "Ik denk dat het in het begin op een misverstand berustte", vertelt ze aan de New York Post. "Maar toen had ik een afspraak met de decaan en vond ik dat ik onheus behandeld werd. Ze wilden me duidelijk buitenkrijgen." Ze heeft er alle vertrouwen in dat de rechter in haar voordeel zal oordelen. "Ik denk dat ik een goede kans maak."

Ze plant overigens nog altijd om haar studies af te maken, ook al vindt ze het leven in een studentenhuis 'erg eenzaam' voor iemand die de 30 gepasseerd is. "Elk semester heb ik een nieuwe kans om in te schrijven", klinkt het. "Maar intussen ben ik erg geïsoleerd." De kamer van Palmer ligt dan ook in een verlaten vleugel met slechts één andere inwoner: een verpleegster van middelbare leeftijd. Die woont er al decennialang, omdat de vleugel vroeger nog deel uitmaakte van een ziekenhuis en ze zo goedkoop een kamer kon huren. Ook die dame wil de universiteit graag zien vertrekken.