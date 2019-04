Deze steenrijke zakenmannen schenken miljoenen euro’s om de Notre-Dame te herstellen kg dvde

16 april 2019

08u39

Bron: Forbes, Belga, ANP, Le Figaro 54 Het geld om de Notre-Dame in Parijs te herstellen stroomt binnen. Behalve Jan met de pet, halen ook verschillende rijke zakenmannen hun portefeuille boven. Frans zakenman François-Henri Pinault stelt 100 miljoen euro ter beschikking, terwijl topman Bernard Arnault van luxegoederenconcern LVMH daar nog eens 200 miljoen euro bovenop doet.

Parijs rouwt om de Notre-Dame. Na de brand van gisteren is een groot deel van de kathedraal onherroepelijk beschadigd. Om het Franse icoon zo snel mogelijk in ere te herstellen, schenken heel wat mensen geld. Het online donatieplatform van Les Amis de Notre-Dame kampt met een panne door het overweldigende aantal bezoekers en crowdfundingcampagnes schieten als paddenstoelen uit de grond. Ook twee Franse miljardairs beloven hun steentje bij te dragen.

François-Henri Pinault: 100 miljoen euro

François-Henri Pinault maakte vandaag bekend dat hij zo’n 100 miljoen euro vrijmaakte om de heropbouw te financieren. De miljardair staat aan het hoofd van Kering, de Franse holding met luxemerken als Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen en Balenciaga.



Het bedrijf werd in 1963 gesticht door zijn vader, François Pinault, als een simpele houthandel. In veertig jaar groeide het bedrijf uit tot een internationale holding van luxemerken, na de aanwinst van een meerderheidsbelang in de Gucci Group in 1999. Zoon François-Henri Pinault nam begin 2000 het roer over. De nettowaarde van de zakenman is niet bekend, hoewel zijn vader volgens Forbes geschat wordt op zo’n 27,8 miljard euro.

In 2003 nam François-Henri Pinault ook de leiding over Groupe Artémis, de investeringsmaatschappij van de steenrijke familie, dat overigens ook Brits veilinghuis Christie’s onder de vleugels heeft. Uit dat familiefonds stelt Pinault 100 miljoen euro ter beschikking voor de heropbouw van de Notre-Dame.



“Deze tragedie treft alle Fransen, en niet enkel degenen die gehecht zijn aan de spirituele waarden”, schrijft hij in een statement. “Geconfronteerd met een dergelijk drama is het ieders wens om deze parel van ons erfgoed zo snel mogelijk nieuw leven in te blazen.”

Pinault is overigens ook de eigenaar van Stade Rennais, een voetbalclub uit het Franse Rennes die in Ligue 1 speelt, de hoogste voetbaldivisie van Frankrijk. De vijftiger heeft vier kinderen uit verschillende relaties, en is sinds 2009 getrouwd met Amerikaans actrice Salma Hayek. Samen woont het koppel in een appartement op een steenworp van de kathedraal.

Bernard Arnault: 200 miljoen euro

Het Franse luxegoederenconcern LVMH en de familie Arnault hebben aangekondigd dat ze 200 miljoen euro schenken aan een fonds voor de heropbouw van de Notre-Dame.



“De familie Arnault en de groep LVMH, solidair met deze nationale tragedie, sluiten zich aan bij de heropbouw van deze buitengewone kathedraal, symbool voor Frankrijk, zijn erfgoed en zijn eenheid”, aldus de familie in een persbericht.



De 70-jarige Bernard Arnault is oprichter van LVMH, voluit ‘Louis Vuitton, Moët & Chandon en Hennessy’. In de Forbes-lijst van rijkste Fransen van 2018 staat Bernard Arnault op nummer 1, met een geschat fortuin van 80,7 miljard euro. Daarmee is hij meteen ook de rijkste Europeaan.

Arnault kwam enkele jaren geleden nog in opspraak wegens mogelijke domiciliefraude in België. Het Brusselse parket startte een onderzoek om na te gaan of Arnault, die een appartement heeft in Ukkel, daar wel voldoende vaak verbleef om aanspraak te kunnen maken op de Belgische nationaliteit, die hij toen had aangevraagd.



Arnault is sinds 1991 getrouwd met Hélène Mercier, een Canadese pianiste. Hij heeft vijf kinderen, waarvan een dochter en zoon uit een vorig huwelijk.