Deze slimme truc gebruikt de brandweer om kuikens te redden

26 juni 2019

De brandweer in Littleton, Colorado in de Verenigde Staten heeft vier eendenkuikentjes gered door een creatieve oplossing. De kuikentjes zaten vast in een afvoerput en het lukte de brandweer niet om ze te bevrijden. De brandweerlui zochten daarom op YouTube een filmpje van een roepende eend op om de kuikens te lokken. En dat lukte: de kuikentjes reageerden op de roep van de eend en kwamen vanzelf uit het gat gekropen. Ze konden weer worden samengebracht met hun moeder.