Deze siamese tweeling werd succesvol gescheiden Gunter Van Stappen

09 november 2018

07u59

Bron: VTM NIEUWS 0 Artsen in het Australische Melbourne hebben de Siamese tweeling uit Bhutan succesvol kunnen scheiden. De vijftien maanden oude meisjes Nima en Dawa waren vanaf de romp met elkaar vergroeid. Het was dus om een erg complexe operatie die zes uur duurde.

Uit vooronderzoek bleek dat de meisjes een gemeenschappelijke lever hadden en dat ook hun darmen met elkaar vergroeid waren. Of de organen normaal zouden kunnen functioneren, wisten de artsen bij aanvang van de operatie dan ook niet zeker.

Goed verlopen

Het operatieteam heeft geen grote problemen ondervonden om de darmen van de meisjes te scheiden en sprak na afloop van een geslaagde operatie. Het was wel een grote uitdaging om de buik van de tweeling te reconstrueren, zeggen de artsen.

De operatie ging door in het kinderziekenhuis Royal Children’s Hospital in Melbourne. Er zaten achttien mensen in het operatieteam. De moeder van de kinderen is samen met hen eveneens naar Australië afgereisd.

In hetzelfde ziekenhuis werd enkele jaren geleden al eens een Siamese tweeling uit Bangladesh met succes van elkaar gescheiden. Bhutan, ook wel de Himalaya-staat genoemd, is een van de armste landen ter wereld. De operatie wordt bekostigd door de regering van de Australische deelstaat Victoria.

Meer over Melbourne

Bhutan

Australië

Bangladesh

Nima

gezondheid