Deze Serven blijven achter Mladic staan: "Zonder hem waren we afgeslacht. Hij is onze beschermengel" Jarl van der Ploeg

14u52

Bron: Volksrant.nl 1 AFP ► Een Bosnische Serviër voor een portret van Mladic. 'Hebben alle gestorven Serviërs zichzelf vermoord?', klinkt het verontwaardigd. "Levenslang", schudt Dragovana Novakovic (52) haar hoofd. "Hoe kan het zo zijn dat juist Ratko Mladic, die ons beschermde tegen een afslachting, nu levenslang krijgt?"

Novakovic was 27 toen zijzelf weduwe werd, en haar twee kinderen vaderloos. Petar Novakovic werd in 1992 gevangengenomen aan de frontlinie in Renovica, vertelt ze, vlak bij Pale. "Pas zeven dagen later werd zijn lichaam teruggevonden. Ik heb er een video van. Je ziet dat zijn vingers eraf waren gesneden en zijn lichaam vol steekwonden van bajonetten zat."

Dat de nasleep van de Bosnische oorlog met de levenslange straf van Ratko Mladic nog verre van voorbij is, was gisteren voelbaar op iedere straathoek in het Bosnisch-Servische Pale. Hoewel de stad op slechts vijftien kilometer van Sarajevo ligt, is een groter verschil in meningen niet denkbaar. Hier staan geen standbeelden voor de slachtoffers van Srebrenica, zoals aan de andere kant van de heuvels. Hier staat een studentencomplex dat naar Radovan Karadzic werd vernoemd. En een hier ontplofte een handgranaat bij de moskee op de dag dat Mladic werd uitgeleverd aan Den Haag.

"En de Bosniërs dan?"

Pale was tot 1998 de hoofdstad van de Republika Srpska, de Servische deelstaat binnen de grenzen van Bosnië. Dit is de plek vanwaaruit de Bosnische Serviërs 25 jaar geleden hun aanvallen organiseerden en waar de naam Mladic tegenwoordig synoniem staat voor de beschermer van het Servische volk, in plaats van de oorlogsmisdadiger die hij volgens de rechter is.

