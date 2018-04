Deze seriemoordenaar reist mogelijk al moordend de wereld rond avh TTR

24 april 2018

16u23

Bron: The Australian; CNN; news.com.au 0 De Golden State Killer spreekt al jaren tot de verbeelding. De man pleegde minstens twaalf moorden en 45 verkrachtingen in Californië tussen 1976 en 1986, maar niemand weet wie hij is. En mogelijk heeft de man nog veel meer op zijn kerfstok, want kort na zijn moordreeks in de VS werd de Australische staat Victoria geteisterd door bijna identieke aanvallen, vaak op kinderen. Reist deze seriemoordenaar al moordend de wereld rond?

Alles begon op 18 juni 1976. Jane Carson-Sandler ligt ‘s ochtends nog wat in bed bij haar 3-jarige zoontje wanneer plots een gemaskerde man in haar kamer staat. Hij houdt een slagersmes in zijn hand en schijnt met een zaklamp in haar ogen. De man bindt Jane vast en verkracht haar voor de ogen van haar zoontje. Jane overleefde de aanval en deed enkele weken geleden haar verhaal in een Amerikaanse talkshow: "Ik ben dankbaar dat ik nog leef", vertelde ze.

Moordreeks

De politie probeert aan de hand van Janes getuigenissen de man te identificeren, zonder succes. Wat volgt is een moordreeks waarbij de bewuste man minstens twaalf moorden pleegt en 45 verkrachtingen. De politie zou hem later beschrijven als “the Original Night Stalker”, “the East Area Rapist” en recenter “the Golden State Killer”.

Aanvankelijk richtte de man zich enkel op vrouwen die alleen of samen met hun kinderen thuis waren. Maar een jaar na zijn eerste slachtoffer begon de Golden State Killer ook koppels aan te vallen. Zo ook Brian en Katie Maggiore in Rancho Cordova, zij werden vermoord terwijl ze hun hond aan het uitlaten waren.

Nieuw actiegebied

“We dachten dat hij nooit zou stoppen, maar twee maanden later leek het alsof hij verdwenen was”, aldus Carol Daly, gepensioneerd speurder uit het departement Sacramento. Maar niets was minder waar: de Golden State Killer had gewoon zijn gebied in Californië verruimd. Hij begon nu ook toe te slaan in Santa Barbara.

Toen ook in Santa Barbara verschillende moorden gebeurden, legde de politie niet meteen de link met de Golden State Killer. Nooit liet hij vingerafdrukken of een ander spoor achter. In 2001 kon via DNA-materiaal dan toch aangetoond worden dat de moorden door dezelfde persoon werden gepleegd.

In 1986 stopten plots alle moorden en verkrachtingen. Maar in Victoria in Australië begonnen ze juist.

'Mr Cruel'

De Australische staat Victoria werd vanaf de 1987 geterroriseerd door een reeks gewelddadige aanvallen, net toen in Californië een einde kwam aan een lange moordreeks. In Australië werd hij ‘Mr Cruel’ genoemd, maar mogelijk waren hij en de Golden State Killer dezelfde persoon.

Lees verder onder de kaart.

Akelige gelijkenissen

Omdat de aanvallen zoveel met elkaar gelijk hadden, sloegen de Australische speurders de handen in elkaar met die in de VS. De gelijkenissen tussen de misdaden in de VS en die in Australië bleken akelig treffend, zo namen beide daders vaak tijdens hun aanvallen een pauze om te eten en gebruikten ze dezelfde ingewikkelde knopen om hun slachtoffers vast te binden. Allebei waren ze tevens gewapend met een mes en een pistool en heel vaak waren kinderen en gezinnen het doelwit.

Verder onderzoek bracht nog veel meer gelijkenissen naar boven. Zowel in de VS als in Australië brak de dader eerst in in het huis van zijn slachtoffers, om vervolgens te wachten tot ze thuiskwamen. Ook de robotfoto’s van beide daders leken verdacht veel op elkaar.

Nu tussen 60 en 75 jaar oud

In 1991 kwam de misdaadgolf ook in Australië tot een einde. Stierf de moordenaar of zette hij koers naar een ander deel van de wereld? Mocht de dader nog leven, dan zou hij volgens de speurders tussen 60 en 75 jaar oud zijn. Mogelijk schept de samenwerking tussen de Australische en Amerikaanse politiediensten straks meer duidelijkheid.

Documentaire

Onlangs werd het verhaal van de Golden State Killer nieuw leven ingeblazen met de documentaire ‘Unmasking a Killer’. De documentairemakers laten speurders en slachtoffers aan het woord en geven de kijkers een uitgebreide inkijk in het dossier.