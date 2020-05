Deze robothond zorgt ervoor dat in Singapore de ‘social distancing’ wordt gerespecteerd CT

11 mei 2020

11u54

Bron: De Morgen 0 Geen drones deze keer, maar wel een robot op vier poten. Het is de oplossing van het Aziatische land Singapore om mensen in de parken eraan te herinneren om de fysieke afstand te respecteren.

Bij ons zijn het nog net geen wandelende robots, maar in de Brusselse binnenstad bijvoorbeeld zagen we eerder al drones die ingezet werden om de bezoekers van stadsparken toe te spreken. In Singapore wordt vanaf nu een robot op vier poten ingezet om wandelaars, lopers en fietsers er met een opgenomen bericht aan te herinneren dat ze afstand moeten bewaren.

Spot, de naam die de robothond kreeg, is ontwikkeld door Boston Dynamics. Het bedrijf staat bekend om vooruitstrevende technologische ontwikkelingen. De robot is uitgerust met camera’s om het aantal bezoekers in de parken te kunnen inschatten. Met een zicht van 360 graden kan het obstakels ontwijken en botsingen vermijden. Hij kan op afstand worden bestuurd en routes en acties aanleren om autonome missies uit te voeren.

De proefperiode startte vorige vrijdag in het populaire Bishan-Ang Mo Kio-park in Singapore. Spot zal er op daluren een traject van drie kilometer afleggen, begeleid door een medewerker van het park. Als de proef succesvol is, kan Spot mogelijk ingezet worden op spitsuren en in andere parken.

