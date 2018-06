Deze robot maakt pizza's als de beste Rob Van herck

29 juni 2018

09u57

Bron: VTM NIEUWS 0

Al een robot in huis die pizza’s maakt? Een Franse start-up denkt alvast de nieuwste pizzaiolo te hebben uitgevonden. Hij kan het allemaal: deeg spreiden, saus aanbrengen, in de oven steken, snijden en verpakken. En dat aan een waanzinnige snelheid van 120 pizza’s per uur, drie keer sneller dan een mens. Toch zijn de echte pizzaiolo’s sceptisch. "Onze kunst kan niet worden nagebootst", klinkt het.