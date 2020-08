Deze prof voorspelt al sinds 1984 met succes uitslag Amerikaanse presidentsverkiezingen en hij heeft nieuwe prognose klaar KVDS

06 augustus 2020

12u34

Bron: New York Times, CBS News 0 Een Amerikaanse professor die al sinds 1984 de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen correct weet te voorspellen, heeft ook nu een prognose klaar voor de strijd tussen Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden. Volgens Allan Lichtman van de American University in Washington DC zal Biden het onder de huidige omstandigheden halen. Maar het wordt nipt.

Lichtman gebruikt een eigen systeem met dertien ‘sleutels tot het Witte Huis’ om te bepalen wie het presidentschap zal binnenhalen. Dat introduceerde de historicus in 1980 op basis van 120 jaar aan verkiezingsuitslagen en het bleek al elke keer correct sinds 1984, toen Ronald Reagan herkozen werd voor een tweede ambtstermijn. In 2016 was hij een van de weinigen die voorspelden dat Donald Trump het zou halen, hoewel de Democratische kandidaat Hillary Clinton toen topfavoriet was.

Charisma

“De dertien sleutels (die onder meer rekening houden met de economie, sociale onrust en charisma, red.) voorspellen dat Trump het Witte Huis zal kwijtraken”, vertelde hij deze week bij de New York Times. Hij benadrukt wel dat het nipt zal zijn – zeven zouden momenteel in het voordeel spreken van Biden en zes in dat van Trump – en dat er nog veel kan gebeuren dat de uitslag kan beïnvloeden.





Wat in het voordeel van Trump speelt? Hij is momenteel president en gaat voor een tweede ambtstermijn, hij heeft geen ernstige uitdager binnen zijn eigen partij, er is ook geen belangrijke kandidaat bij een derde partij, hij heeft enkele grote veranderingen in het beleid doorgevoerd door zijn executive orders, hij heeft geen militaire nederlagen in het buitenland geleden en zijn uitdager Joe Biden is “niet charismatisch”.

Biden aan de andere kant kan garen spinnen bij de coronapandemie en de protestbeweging tegen politiegeweld en racisme die momenteel spelen. De sociale onrust, de economische crisis en het feit dat het coronavirus alle economische verwezenlijkingen van president Trump teniet heeft gedaan, zijn in het voordeel van de Democraat. Net als de golf van schandalen tijdens het presidentschap van Trump, waaronder zijn impeachmentproces.

Daarbij komt nog dat de Democraten de winnaars waren van de tussentijdse verkiezingen in 2018 en het Huis van Afgevaardigden opnieuw binnenhaalden. Trump kon ook geen militaire successen halen in het buitenland. En volgens de historicus heeft Trump ook maar een smalle fanbase, wat in het voordeel speelt van Biden.

Inmenging

Of de overwinning van Biden nu al in steen gebeiteld staat? Dat niet, volgens Lichtman. Er kan nog veel veranderen en er spelen nog andere factoren, zoals een eventuele Russische inmenging. Maar hoe dichter bij de verkiezingsdag, hoe accurater zijn voorspelling zou worden.

