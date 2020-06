Exclusief voor abonnees

Deze Nederlandse detective gelooft niet in doorbraak zaak-Maddie: “Ik ben bang dat we er nooit achter komen”

Sebastiaan Quekel

08 juni 2020

15u55

Bron: AD.nl

0

Privédetective Nico van den Dries (47) was een van de eerste Nederlanders die in het Portugese Praia La Luz onderzoek deed naar de wereldschokkende verdwijning van Madeleine McCann in mei 2007. De eigenaar van detectivebureau Strongwood tempert de verwachtingen, ook nu een Duitser in verband wordt gebracht met de zaak. “Ik denk niet dat we kunnen spreken van een doorbraak, om eerlijk te zijn”, vertelt hij aan onze collega’s van AD.nl.