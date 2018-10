Deze Nederlander wil de baas van Europa worden. Maar de weg is nog heel erg lang Mark van Assen

11 oktober 2018

14u50

Bron: AD 0 Frans Timmermans wil Jean-Claude Juncker opvolgen als voorzitter van de Europese Commissie. Dat heeft de Limburger woensdagmiddag bekendgemaakt in Heerlen. Hij heeft zich jarenlang als vicevoorzitter voorbereid naast de kleurrijke Luxemburger. Maar de weg naar die prestigieuze plek is nog heel erg lang.

Zoals hij daar onlangs zat tijdens een debat over Roemenië, zo zien zijn fans hem graag. Welbespraakt en duidelijk, charmant maar met gezag, geen meel in de mond maar wel altijd politiek ("Laten we kijken of we tot een oplossing kunnen komen") en steeds met die houding van u-maakt-mij-niks-wijs-meneer/mevrouw.

