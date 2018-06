Deze nazibunker staat te koop. Niet iedereen is daar blij mee Harriët Salm

05 juni 2018

14u48

Bron: Trouw 7 Wat gaat de nieuwe eigenaar doen met de bunker in het Nederlandse Wassenaar? Nazi en rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart kon daar in de oorlog schuilen. "Je kunt het verleden niet zomaar lostrekken van die plek. Hier moet geen pannenkoekenhuisje in komen."

De argeloze wandelaar die door de toegangspoort aan de Haagse Wassenaarseweg landgoed Clingendael betreedt, zal er mogelijk aan voorbijlopen. Maar de boerderij even verderop maakt onderdeel uit van een zwarte periode uit de geschiedenis. De landelijk uitziende overkapping is namelijk slechts camouflage, eronder zit een enorme bunker. Die werd gebouwd in najaar 1942 voor de hoogste machthebber tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland: Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart.

