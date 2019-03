Deze motorfiets kiest binnen een minuut het luchtruim Erik Kouwenhoven

19 maart 2019

09u03

Bron: AD.nl 0 Een Frans bedrijf heeft een vliegende motorfiets onthuld. Deze week werd de eerste demovlucht getoond.

De Lazareth LMV 496 is het geesteskind van de Franse ontwerper Ludovic Lazareth en zijn team. Het prototype wordt liefkozend ‘La Moto Volante’ (de vliegende motorfiets) genoemd. Op de weg rijdt de LMV elektrisch. Om op te stijgen, wordt gebruik gemaakt van vier turbines die op kerosine lopen. Het prototype in de video is nog voorzien van een verbrandingsmotor.

De creatie is volgens het bedrijf de allereerste motorfiets ter wereld die kan worden omgevormd tot een quadcopter. Lazareth beweert dat de LMV 496 met een druk op de knop in ongeveer 60 seconden kan worden getransformeerd van een rijdende motorfiets naar een vliegtuig.

De Moto Volante maakt gebruik van straalturbines in het middenstuk van elk van zijn vier wielen. Deze kantelen horizontaal om het voertuig de lucht in te krijgen. De Moto Volante staat in oktober op de elektronicahandelsbeurs Gitex in Dubai en is te koop vanaf 496.000 euro.