Deze moeder laat niet toe dat autodief pick-up met zoontje erin steelt

09 maart 2018

11u58

Bron: KameraOne 1

Deze moedige mama schiet meteen in actie wanneer ze merkt dat een autodief er met haar pick-up vandoor wil. Dat kan ze niet zomaar laten gebeuren, want haar tweejarige zoontje zit nog in de wagen. De autodief was onder invloed van drugs. De beveiligingscamera's van de buurman konden deze beelden vastleggen.