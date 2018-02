Deze mensen trainen in een Poolse fabriek, voor als de jihadisten komen "Mijn cursus moet mensen weer een instinct bijbrengen om te doden" Jenne Jan Holtland

21 februari 2018

12u32

Bron: Volkskrant.nl 0 Uit heel Europa komen cursisten naar een vervallen fabriek aan de rand van Warschau om een weekend les te krijgen in schieten en zelfverdediging. Want Europa zit in "een donkere periode", en van de politie verwachten ze niets.

"Je hebt 30 seconden!



Bewegen nu, hup, snel!



Je gaat dood! Je gaat dood!



Gaan, gaan, gaan!



De aanval is echt!



Je gaat dood!"

Staat van oorlog

Als salvo's knallen de bevelen van instructeur Mathieu in het rond. "Oké", gniffelt hij, "stop maar." Om hem heen kunnen de cursisten ontspannen, het slachtoffer krabbelt overeind. Ze hebben net geleerd hoe je met een schotwond in je dij en stress in je lijf jezelf in veiligheid moet brengen. Hoe breng je een knevel aan om het bloeden te stoppen? Waar verschanst de aanvaller zich?

Wie ze bezig ziet, de acht cursisten uit een handvol landen, zou haast gaan denken dat Europa in staat van oorlog is. Vraag je het sommige cursisten zelf, dan beamen ze dat meteen. Precies om die reden zijn ze naar Polen gevlogen, en krijgen ze een weekend lang schiet-, evacuatie- en zelfverdedigingslessen in een vervallen autofabriek aan de rand van Warschau.

